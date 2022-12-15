Какие «засады» ждут покупателя подержанного китайского автомобиля

Начнем с кузова. Претензий к качеству заводской покраски большинства современных новых «китайцев» нет. Но проблема в том, что мы ведь на машине обычно ездим, а не храним ее как музейный экспонат. А сколы от летящих камней и прочие мелкие повреждения ЛКП на многих таких т/с мгновенно становятся очагами коррозии. Чего не увидишь на автомобилях из Европы или той же Японии. По поводу ржавчины есть еще один нюанс.

Долго и счастливо живут в России только те «китайцы», чьи хозяева позаботились о дополнительном антикоре днища. Если эта операция проведена не была, «брюхо» многих таких авто имеет склонность очень быстро ржаветь. Поэтому перед покупкой любой китайской легковушки необходимо в обязательном порядке отправить ее на подъемник для тщательного осмотра.

Что касается силовых агрегатов, то атмосферные моторы из братского государства, как правило, откровенно слабы для ТТХ моделей, на которые стоят. Поэтому автовладельцы вынуждены их «насиловать», выжимая из машины более-менее приличную динамику. Соответственно, износ у «атмосферника» среднестатистической подержанной китайской легковушки, скорее всего, окажется внушительным. Купив такое средство передвижения, легко «попасть» на капремонт движка. Турбомотор подержанного «китайца» тоже может подкинуть сюрприз.