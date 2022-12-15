Какие «засады» ждут покупателя подержанного китайского автомобиля

Начнем с кузова. Претензий к качеству заводской покраски большинства современных новых «китайцев» нет. Но проблема в том, что мы ведь на машине обычно ездим, а не храним ее как музейный экспонат. А сколы от летящих камней и прочие мелкие повреждения ЛКП на многих таких т/с мгновенно становятся очагами коррозии. Чего не увидишь на автомобилях из Европы или той же Японии. По поводу ржавчины есть еще один нюанс.
Долго и счастливо живут в России только те «китайцы», чьи хозяева позаботились о дополнительном антикоре днища. Если эта операция проведена не была, «брюхо» многих таких авто имеет склонность очень быстро ржаветь. Поэтому перед покупкой любой китайской легковушки необходимо в обязательном порядке отправить ее на подъемник для тщательного осмотра.
Что касается силовых агрегатов, то атмосферные моторы из братского государства, как правило, откровенно слабы для ТТХ моделей, на которые стоят. Поэтому автовладельцы вынуждены их «насиловать», выжимая из машины более-менее приличную динамику. Соответственно, износ у «атмосферника» среднестатистической подержанной китайской легковушки, скорее всего, окажется внушительным. Купив такое средство передвижения, легко «попасть» на капремонт движка. Турбомотор подержанного «китайца» тоже может подкинуть сюрприз.
Ведь долговечность типичной китайской турбины — вещь в себе. Как, кстати, и надежность трансмиссии автомобилей из КНР. Да, там научились выпускать по лицензиям и «роботы», и вариаторы, и классические «автоматы». Но практика показывает, что их эксплуатация после гарантийного периода — чистая лотерея, где выигрышем считается относительно беспроблемная работа агрегата.
Типичная «болячка» подержанного «китайца» — выход из строя и «глюки» всяческой электрики и электроники. Отчасти это связано с невысокой конструктивной надежностью. Иногда — следствие проникновения влаги туда, куда не следует. Борьба с подобного рода проблемами вообще в любой машине — тот еще квест. В рассматриваемом нами случае она осложняется еще и китайскими конструктивными «заморочками». Да и проблему поиска и доставки в Россию новых узлов тоже никто не отменял.
Заметим, что у нас уже давно выстроилась вполне адекватная инфраструктура независимых СТО по ремонту и обслуживанию европейских, японских и корейских машин. А вот массово и хорошо чинить «китайцев» в России пока не научились. Это значит, что даже с обслуживанием более-менее современных авто из Поднебесной могут возникать серьезные проблемы. Особенно в регионах. Со временем и в этой сфере все наладится, но пока здесь, как говорится, «все сложно». Таким образом, сейчас покупка подержанного «китайца» — удел граждан сильных духом, склонных к экспериментам за счет своего кошелька.