Новогодний ажиотаж: какие подержанные иномарки разлетаются в России, как горячие пирожки

Если раньше перед Новым годом дилеры регулярно давали увесистые скидки на автомобили, а под стать им и перекупщики, то теперь с каждым месяцем, если не днем, цены на машины неприлично растут. Даже невзирая на «мертвый» сезон, который удивительным образом оживился. А все «благодаря» тому, что народ, разбивая последние копилки и занимая в долг у мобилизованных соседей, массово рванул за «колесами». Причина проста и выше уже была изложена — со следующего года ценники на изделия автопромышленности снова взлетят. Причем уже не до небес, а сразу в космос.

Никто у нас по-прежнему не регулирует ценообразование на авторынке. Дилеры и торгаши вешают на свои машины любые прайсы. Путин ведь только поручил правительству осуществить контроль над стоимостью автомобилей, но никому ничем не пригрозил, как это, например, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Батька обязал продавцов согласовывать цены с властями, а за несанкционированное их повышение ввел ответственность, подразумевающее наказание и рублем, и тюремным заключением. Вероятно, именно поэтому наши соотечественники караванами поехали за автомобилями к соседям.

Впрочем, и у нас перед Новым годом вялый рынок, как уже было сказано, привстал. И если за новыми авто в очереди народ не становится, ибо львиная доля населения банально не имеет денег, то на «вторичке» скупает все, что не приколочено.