Дилеры против президента: как поручение Путина отразится на ценах в автосалонах

Мы давно привыкли к тому, что автомобили всех марок одновременно дорожают с регулярностью раз в несколько месяцев, а после Нового года — неукоснительно. В среднем ценники подрастали на 3 – 5%, причем в большинстве случаев дилеры как-то и не пытались объяснить расстроенным покупателям, за какие такие грехи их наказывают рублем. Однако же, до такого откровенного бесстыдства, как в этом году, дело никогда не доходило.

Прошли всего месяц и два дня с момента исторического обращения президента России к руководителю Минпромторга Денису Мантурову, в котором, помимо прочего, глава государства предупредил, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику». И Денис Валентинович, моментально сориентировавшись в обстановке, на голубом глазу сообщил, что уже сейчас применяются инструменты, которые позволяют поддерживать спрос, делают покупку машин более доступной.