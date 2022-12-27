Дилеры против президента: как поручение Путина отразится на ценах в автосалонах

Мы давно привыкли к тому, что автомобили всех марок одновременно дорожают с регулярностью раз в несколько месяцев, а после Нового года — неукоснительно. В среднем ценники подрастали на 3 – 5%, причем в большинстве случаев дилеры как-то и не пытались объяснить расстроенным покупателям, за какие такие грехи их наказывают рублем. Однако же, до такого откровенного бесстыдства, как в этом году, дело никогда не доходило.
Прошли всего месяц и два дня с момента исторического обращения президента России к руководителю Минпромторга Денису Мантурову, в котором, помимо прочего, глава государства предупредил, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику». И Денис Валентинович, моментально сориентировавшись в обстановке, на голубом глазу сообщил, что уже сейчас применяются инструменты, которые позволяют поддерживать спрос, делают покупку машин более доступной.
Оставим на совести министра упоминание о неведомых примененных инструментах, поскольку цены на автомобили по-прежнему способны довести до инфаркта даже не самого слабонервного человека. Средневзвешенная цена, согласно данным агентства «Автостат», выросла с начала года на 15% при том, что премиум практически покинул рынок, а продукция АВТОВАЗа, напротив, захватила огромный его сегмент. «Даже LADA Granta в люксовой модификации стоит уже под 1 млн. руб., хотя была не дороже 700 000. А на дефицитные иномарки дилеры могут назначать, по сути, любые цены», — констатирует доцент РАНХиГС Павел Грибов.
Но куда интереснее реакция на процитированный диалог, приходящая с мест, с низового уровня авторыночной пирамиды. То ли у дилеров память как у аквариумных рыбок, то ли они нас подозревают в подобного рода изъяне — тут судить сложно. Однако что-то одно из двух, это точно. Напомню — прошли всего месяц и два дня после поручения президента, и вот пожалуйста. «Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней», — заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин комментирует цены года нынешнего, которые сдерживаются, как мы помним, некими инструментами. Средняя стоимость автомобиля к концу года, по его мнению, повысится до 2,3 млн. рублей, что составляет рост на 20% к прошлому году. А стабилизации цен можно ожидать только при увеличении объемов производства до 1,5 млн. штук. Очевидно, что при нынешних темпах освоения рынка такое произойдет года через два–три самое раннее.
И объяснения даются все те же, вымученные и заученные наизусть. Во всем, естественно, виноваты зловредные курсы валют и логистические цепочки (ну это вообще нынче панацея от всех придирок). Плюс ко всему — практически полное отсутствие предложения при каком-никаком существующем спросе. Забавно, что г-н Ольховский добавил — на китайские машины цены также не упадут, поскольку нашим друзьям и практически братьям очень нравится получать прибыль просто потому, что она получается.
И что тут удивительного? Совсем не то, что ценники опять и снова будут переписываться, ибо так уж заведено в нашей стране — война войной, а обед по расписанию. Поразительно другое. Послушали президента, покивали согласно головами, выждали некоторое время — и вернулись к своим делам как ни в чем ни бывало.