Почему официальные автодилеры начали отказываться от параллельного импорта

Массовый отказ от экспорта в Россию новых автомобилей иностранных брендов и производство отдельных моделей у нас сильнее всего ударил по моральной составляющей: многие водители схватились за голову и побежали покупать машины по трижды завышенной цене, успокаивая себе мантрой, что «завтра останутся одни Жигули». Кстати, «Жигулей» то как раз не хватает, а вот все остальное в наличии есть, пусть за определенным цветом и комплектацией придется побегать.

«Виной» тому — параллельный импорт, который искусственно отрезанные от официальных дистрибьюторов дилеры наладили всего за несколько месяцев. Изначально стартовой площадкой, простите за тавтологию, стал Казахстан, потом — Эмираты, а сейчас набирает силу Китай, способный своими возможностями перекрыть, кажется, весь остальной мир. Только вот потребность в этом самом параллельном завозе не растет, как должно было бы быть, а наоборот, снижается. И тому есть веские причины.

Первая — отсутствие доступных кредитов, которые долгие годы были основным локомотивом продаж. Пока ставка рефинансирования держится на уровне 7,5%, «дешевых» денег не видать. Более того, многие процессы внутри страны пошли в непредсказуемом направлении — про «дизеля» в таком случае говорят «в разнос» — поэтому банки не торопятся эти самые кредиты, пусть и под высокий процент, выдавать. Вероятность получить неплательщика, тем самым ухудшив и без того пошатнувшийся портфель, устремляется в небеса. Нет покупателя — нет продажи, дальше цепочка ясна.