Самые громкие автоновинки, перевернувшие сознание россиян в 2022 году

Начнем, пожалуй, с главной премьеры сезона 2022, коей стала внезапно возрожденная марка «Москвич», явившая русскому человеку новейший кроссовер с индексом 3, пусть и ставший пародией на китайский JAC JS4. Автомобиль за 2 000 000 рублей получил 150-сильный турбомотор, вариатор и целую кучу прелестей жизни, положенных модели уже в базовом варианте оснащения. Тут вам и круиз-контроль, и люк в крыше, и огроменный планшет мультимедийно-развлекательного центра, и аудиосистема с шестью динамиками. Впрочем, это далеко не весь список имеющихся в «Москвиче» полезностей. Вот только регулировку руля по вылету и подогрев пятых точек «воткнуть» в машину заводчане почему-то забыли. Как говорится, еще не вечер — воткнут.
Китайцы, буквально рвущие российский рынок на глазах у завидующих заморских конкурентов, тоже задали жару. Популярный у наших соотечественников Geely Coolray обзавелся возможностью управлять целой россыпью функций в автомобиле дистанционно. Подобный сервис ранее предлагали нам разве что европейские «премиалы». К примеру, прямо со смартфона можно посмотреть, сколько «горючки» осталось в баке, куда ездила твоя жена, пока ты выпивал с приятелями в бане, а также заглушить мотор, если «поймал» ее с любовником. Более того: софт позволяет выставить необходимую температуру в салоне, узнать давление в шинах и даже активировать клаксон. Скажем, для того, чтобы спугнуть шныряющего рядом выпивоху.
Свежеиспеченный в Поднебесной бренд Omoda порадовал выходом новейшего кроссовера С5 с космическим дизайном и обилием продвинутой электроники. А по-китайски премиальная марка Exeed буквально засыпала нас своими новинками. Последней ласточкой 2022 года стал кроссовер LX с полным приводом. Наконец, внедорожно-люксовый бренд Tank презентовал сразу две новинки, призванные переманить на себя поклонников бескомпромиссных японских Toyota Land Cruiser. И ведь переманят!
Отечественная LADA, наплевав на кризис и отсутствие компонентов, запустила производство сразу нескольких моделей, оснастив их дефицитными подушками безопасности да прочими «плюшками», за исключением лишь ABS. Впрочем, антиблокировочная система тормозов появится в автомобилях в 2023 году. Зато волжане выпустили «горячие» и внедорожные версии бестселлеров Granta и Niva, а заодно и открыли самый настоящий интернет-магазин, позволяющий купить машину без какой-либо предоплаты, не поднимая «филе» с дивана. Жаль, что пока нельзя заказать он-лайн обновленную LADA Vesta, хотя и временно — серийное производство вазовского флагмана возобновится через пару месяцев.