Какими неполадками разочарует подержанная LADA Vesta

«Четырехдверка» LADA Vesta появилась в 2015 году, сменив морально устаревшую модель Priora. В 2017 году тольяттинцы показали универсал, и он также стал пользоваться спросом. Сейчас пробег многих экземпляров перевалил за 100 000 км, так что можно говорить о слабых местах в конструкции.
Начнем с кузова. Лакокрасочное покрытие довольно тонкое и это видно по переднему бамперу. Через несколько лет он весь покрывается сколами. Но ржавчина на капоте и крыльях появляется редко. Гальванической обработке не подвергается только крыша. Поэтому за следами, которые оставляют на ней камни и песткоструй нужно следить.
Что касается Икс-дизайна от Стива Маттина, то он выглядит стильно. Вот только после аварии выправить кузовные элементы со сложным рисунком довольно трудно. В большинстве случаев их меняют, что значительно удорожает ремонт.
Боковые окна седанов и универсалов очень «мягкие». Они быстро покрываются царапинами. Свою лепту в это вносят и жесткие уплотнители.
Бензиновый 1,8-литровый мотор мощностью 122 силы оказался не таким уж резвым, а еще он любит «кушать» масло, так что за уровнем надо следить. Это удивительно, ведь двигатели LADA никогда не отличались повышенным «масложором». К чести завода заметим, что на более свежих моделях эту неприятность инженеры устранили.
Механическая коробка передач не вызывает нареканий, а вот «робот» с одним сцеплением не критиковал только ленивый. Рывки при переключениях нередко появлялись через 7000 км. Так что не рекомендуем рассматривать «роботизированную» версию к покупке. Лучше уж «механическую» или с вариатором. Но тут все зависит от характера прошлого владельца. Если он гонял, тогда CVT может быть сильно «потрепан».
Есть замечания и по подвеске. «Весту» часто ругали за скрипящие втулки стабилизатора. Автовладельцы, а за ними и дилеры, смазывали детали, но это решало проблему ненадолго. На поздних версиях завод сумел «излечить» этот «недуг». Но все равно не со стопроцентным результатом. До сих пор попадаются водители, которые не в восторге от резинок.
Часто подводит и выпускная система. Гофра быстро ржавеет и может прогореть в самый неподходящий момент. Тогда автомобиль «заорет» и придется срочно отправляться в сервис.
Завод приложил немало усилий, чтобы довести «Весту» до «ума» и избавил ее от многих «детских болезней». Так что оптимальным вариантом будет автомобиль 2018 года и младше. Он уже лишен большинства «косяков».