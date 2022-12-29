Какими неполадками разочарует подержанная LADA Vesta

«Четырехдверка» LADA Vesta появилась в 2015 году, сменив морально устаревшую модель Priora. В 2017 году тольяттинцы показали универсал, и он также стал пользоваться спросом. Сейчас пробег многих экземпляров перевалил за 100 000 км, так что можно говорить о слабых местах в конструкции.

Начнем с кузова. Лакокрасочное покрытие довольно тонкое и это видно по переднему бамперу. Через несколько лет он весь покрывается сколами. Но ржавчина на капоте и крыльях появляется редко. Гальванической обработке не подвергается только крыша. Поэтому за следами, которые оставляют на ней камни и песткоструй нужно следить.

Что касается Икс-дизайна от Стива Маттина, то он выглядит стильно. Вот только после аварии выправить кузовные элементы со сложным рисунком довольно трудно. В большинстве случаев их меняют, что значительно удорожает ремонт.

Боковые окна седанов и универсалов очень «мягкие». Они быстро покрываются царапинами. Свою лепту в это вносят и жесткие уплотнители.