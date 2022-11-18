АВТОВАЗ готовится к выпуску LADA Vesta и модернизирует «заряженную» Granta

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На заводе в Тольятти собрали первый тестовый экземпляр LADA Vesta NG (официально, а неофициально — второй). Кроме того, АВТОВАЗ решил доработать спортивную версию Granta Drive Active. В компании надеются, что это позволит насытить российский рынок доступными автомобилями и предложить интересные модификации хорошо известных моделей.
Виктор Васильев

Как сообщают инсайдеры, на предприятии идет плановая работа по подготовке к серийному выпуску рестайлинговой «Весты». Собраны уже две тестовые машины: универсал, окрашенный белой эмалью и седан в цвете коричневый металлик.

Напомним, что возобновить производство LADA Vesta NG планируют весной следующего года, но уже не на площадке «ЛАДА Ижевск», а в Тольятти.

Что касается LADA Granta Drive Active, то во втором квартале 2023 года модель получит задние дисковые тормоза. Вероятно, появится и 16-клапанный мотор, однако пока неизвестно, будут ли его модернизировать.

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18 ноября 2022
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