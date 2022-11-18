АВТОВАЗ готовится к выпуску LADA Vesta и модернизирует «заряженную» Granta

Как сообщают инсайдеры, на предприятии идет плановая работа по подготовке к серийному выпуску рестайлинговой «Весты». Собраны уже две тестовые машины: универсал, окрашенный белой эмалью и седан в цвете коричневый металлик.

Напомним, что возобновить производство LADA Vesta NG планируют весной следующего года, но уже не на площадке «ЛАДА Ижевск», а в Тольятти.

Что касается LADA Granta Drive Active, то во втором квартале 2023 года модель получит задние дисковые тормоза. Вероятно, появится и 16-клапанный мотор, однако пока неизвестно, будут ли его модернизировать.