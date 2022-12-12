Как защитный чехол «убивает» аккумулятор автомобиля зимой

Термозащитным «гаджетом» в виде чехла-коробки штатно комплектовали такие автомобили, как, например, Opel Astra G, а также некоторые корейские машины с эмблемами Kia и Hyundai. Польза от аксессуара действительно есть. Летом он защищает батарею от перегрева в жару, отгораживая ее от раскаленных деталей. Зимой — работает как термос, сохраняя тепло. Однако не стоит забывать, что любой термос может так же долго поддерживать и «холодный режим». А в этом и заключается опасность.
Если автомобиль продолжительное время стоял на морозе — например, несколько дней — чехол лучше снять. Так после запуска двигателя АКБ быстрее прогреется от тепла силового агрегата. В ином случае этот процесс будет медленным, что спровоцирует «просадку» напряжения.
Прибавим к этому короткое время поездок с частыми пусками и получим результат: даже новый аккумулятор «умрет» буквально за 2–3 недели. А про вред холодных пусков для двигателя мы уже не раз писали, так что не будем повторяться.
Впрочем, есть и еще одна неприятность, связанная с использованием защитного чехла для АКБ. Зимой погода переменчива и мороз сменяется оттепелью. От этого на внутренней стороне термокейса появляется конденсат. А влага со временем вполне может привести к порче батареи.
Не будем забывать и про грязь под капотом. Она летит отовсюду и скапливается, в том числе, и под нашим чехлом. Нечистоты оседают на клеммах, провоцируя начало процессов окисления. А окислы напрямую влияют на проблемы при пуске мотора.
Так что периодически «одеяло» с АКБ нужно снимать и тщательно все там очищать. Кстати, бытует мнение, что если купить батарею большей емкости, да чехол потолще, то зимних проблем можно избежать. Но нет — это просто продлит агонию. От перепадов температур, влаги и регулярного недозаряда даже самый качественный и дорогой аккумулятор рано или поздно сядет «в ноль».