Как защитный чехол «убивает» аккумулятор автомобиля зимой

Термозащитным «гаджетом» в виде чехла-коробки штатно комплектовали такие автомобили, как, например, Opel Astra G, а также некоторые корейские машины с эмблемами Kia и Hyundai. Польза от аксессуара действительно есть. Летом он защищает батарею от перегрева в жару, отгораживая ее от раскаленных деталей. Зимой — работает как термос, сохраняя тепло. Однако не стоит забывать, что любой термос может так же долго поддерживать и «холодный режим». А в этом и заключается опасность.

Если автомобиль продолжительное время стоял на морозе — например, несколько дней — чехол лучше снять. Так после запуска двигателя АКБ быстрее прогреется от тепла силового агрегата. В ином случае этот процесс будет медленным, что спровоцирует «просадку» напряжения.

Прибавим к этому короткое время поездок с частыми пусками и получим результат: даже новый аккумулятор «умрет» буквально за 2–3 недели. А про вред холодных пусков для двигателя мы уже не раз писали, так что не будем повторяться.