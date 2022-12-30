Больше скидок: госпрограмму льготного автокредитования могут расширить

В ноябре президент России Владимир Путин обратил внимание на сильно завышенные цены в автосалонах и потребовал установить над ними контроль. Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда ответил главе государства, что работа в этом направлении уже ведется — мол, инструменты, помогающие сделать покупку машины более доступной, есть. Очевидно, он имел в виду госпрограмму льготного автокредитования, продленную на 2023 год.

Правда, если в 2022-м на стимулирование спроса власти выделили 20,7 млрд. рублей, то в 2023-м они «пожертвуют» только 5,1 млрд. Еще 2 млрд. направят на льготный лизинг, 2,7 млрд. — на субсидирование газомоторной техники. В общем, так себе поддержка. Особенно учитывая тот факт, что машины, по прогнозам экспертов, продолжат дорожать. В Минпромторге это понимают, но увеличивать бюджет не планируют, хотя и говорят, что это возможно.

— Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года, — заявили в министерстве РИА «Новости».