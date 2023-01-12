5 новейших китайских кроссоверов для России: парад премьер−2023

Справедливости ради стоит отметить, что про обновленные версии а-ля премиальных кроссоверов Exeed, внедорожную линейку Tank от Great Wall и прочие, ранее анонсированные модели мы рассказывать не будем.

А вот о «свежачке», который явят нам китайцы в обозримом будущем, не без удовольствия поговорим.