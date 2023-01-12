5 новейших китайских кроссоверов для России: парад премьер−2023

Справедливости ради стоит отметить, что про обновленные версии а-ля премиальных кроссоверов Exeed, внедорожную линейку Tank от Great Wall и прочие, ранее анонсированные модели мы рассказывать не будем.
А вот о «свежачке», который явят нам китайцы в обозримом будущем, не без удовольствия поговорим.
CHERY
Компания Chery решила разбавить продуктовую линейку кроссоверов самым настоящим внедорожником. Новинка получила заводской индекс TJ−1, премьера намечена на весну 2023 года. Впрочем, кое-какие подробности о брутальном «проходимце» известны уже сейчас.
Так, помимо внешности в духе бескомпромиссного Jeep Wrangler, автомобиль получит модные выдвижные ручки дверей, как у британских Range Rover Velar, расширители колесных арок, грязевые покрышки, а также кучу полезных и продвинутых опций. Привод — полнее некуда. Что же до силового агрегата, то под капотом ожидается гибридная установка, построенная вокруг 1,5-литрового бензинового турбодвижка. Трансмиссия — восьмискоростной гидромеханический «автомат».
HAVAL
Премьера «здоровяка» с именем H-Dog уже состоялась, а значит не ровен час, и автомобиль докатится до нас. В основу модели легла модульная платформа L. E. M. O. N. с поперечным расположением двигателя, а за проходимость отвечают 200 мм дорожного просвета, принудительная блокировка дифференциала и целых девять режимов движения, адаптированных для различных условий эксплуатации.
Пятиметровый «песик» получил 2-литровый мотор, выдающий 238 сил «дури», а для поклонников «Гринписа» найдется пара электродвигателей в гибриде с наддувным бензиновым агрегатом объемом 1,5 литра. Салон щеголяет громаднейшим тачпадом, а функционал — забористым коктейлем встроенных опций.
EXEED
Роскошный купе-кроссовер AtlantiX обернулся в серию, готовясь к покорению рынка. Автомобиль оказался не просто красивым, но еще и до неприличия нашпигованным. Тут вам и адаптивные амортизаторы, и подрулевой селектор коробки передач, и два большущих дисплея мультимедийно-развлекательного комплекса, умеющего понимать голосовые команды, а также «раздавать» интернет.
Среди прочих «фишек» — прячущиеся в панели ручки дверей и, конечно же, по-китайски моднейшие суппорты колес огненно-красного цвета. В движение кросс-купе, созданное на «тележке» знакомых нам Exeed TXL и VX, приводится турбированным движком, «выдувающим» с пары литров объема более 260 сил. Коробка передач — семиступенчатый «робот», распределяющий мощность по обеим осям.
GEELY
А это семиместный кроссовер под названием Okavango, щеголяющий не только просторнейшим салоном и обилием систем безопасности, но и широким спектром опций комфорта, которые сумели перещеголять даже претендующую на премиальность Geely Tugella. Ожидается, что автомобилем можно будет управлять со смартфона, а смартфоном — из автомобиля.
Что же до технической начинки, то в моторном отсеке прописался 2-литровый движок от Volvo, спаренный с роботизированной коробкой передач о двух «мокрых» сцеплениях. Кстати, не исключено, что в обозримой перспективе переднеприводный вседорожник обретет и версию 4x4.
JETOUR
Вероятно, об этой марке вы раньше не слышали и вовсе. А между тем, это суббренд известной русскому человеку компании Chery, запустившей линейку SUV в содружестве с китайским производителем мобильной электроники Huawei, чье оборудование и будет интегрировано в автомобили.
Так вот: китайцы задумали выкатить городской паркетник с литерой Х70, который может быть, как в пяти-, так и в семиместном варианте исполнения. Переднеприводный SUV щеголяет 157-сильным «турбо» с крутящим моментом в 210 Нм, а в качестве коробки передач предлагается — на выбор — шестискоростная «механика», либо шестиступенчатый «робот». Автомобиль в большей степени ориентирован на молодую аудиторию, которая в теории не должна отобрать клиентов у продукции головной марки «Чери».