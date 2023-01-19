7 новых корейских автомобилей, без которых не могут обойтись россияне

По информации Комитета автопроизводителей АЕБ, по отношению к 2021 году продажи на российском авторынке «просели» без малого на 1 000 000 машин. При этом поменялась расстановка и в рейтинге продаж. Если японские марки скатились дальше некуда, то корейские еще цепляются за потребителя, предлагая проверенную опытом продукцию по относительно приемлемым ценам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких «корейцев» активно покупают наши соотечественники.

KIA RIO

Самая продаваемая иномарка на российском рынке разошлась в период с января по декабрь минувшего года тиражом почти в 25 000 автомобилей. В условиях затянувшегося кризиса и санкционного давления — весьма достойный показатель. Вот только годом ранее Kia Rio купили в России 83 000 человек. Дальше — меньше!