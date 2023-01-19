7 новых корейских автомобилей, без которых не могут обойтись россияне

По информации Комитета автопроизводителей АЕБ, по отношению к 2021 году продажи на российском авторынке «просели» без малого на 1 000 000 машин. При этом поменялась расстановка и в рейтинге продаж. Если японские марки скатились дальше некуда, то корейские еще цепляются за потребителя, предлагая проверенную опытом продукцию по относительно приемлемым ценам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких «корейцев» активно покупают наши соотечественники.
KIA RIO
Самая продаваемая иномарка на российском рынке разошлась в период с января по декабрь минувшего года тиражом почти в 25 000 автомобилей. В условиях затянувшегося кризиса и санкционного давления — весьма достойный показатель. Вот только годом ранее Kia Rio купили в России 83 000 человек. Дальше — меньше!
HYUNDAI SOLARIS
Немногим больше 18 000 новых владельцев нашел «родственный» Hyndai Solaris, а это на 43 000 машин меньше, чем удалось распродать корейцам в 2021 году. Впрочем, модель уверенно застолбила за собой пятое место в рейтинге продаж среди всех автомобилей, реализованных на нашем рынке в ушедшем году.
HYUNDAI CRETA
Некогда бестселлер среди иностранных кроссоверов в России уступил место китайскому Haval Jolion. Свой выбор в пользу корейского паркетника отдали 16 577 покупателей. Для сравнения: в 2021 году модель разошлась тиражом более 68 000 экземпляров. Как говорится, почувствуй разницу.
KIA SELTOS
Пропустив сильно вперед по продажам китайский Geely Coolray, компактный «кореец» застолбил лишь 15 место в рейтинге самых популярных автомобилей в России. Модель по итогам 2022 года приобрели без малого 9000 потребителей, что на те же 9000 машин меньше, чем было продано в 2021 году.
KIA SPORTAGE
Еще хуже обстоят дела у некогда невероятно популярного кроссовера Kia Sportage, который выбрали всего 8300 покупателей. Между тем, годом ранее модель завоевала признание 25 000 человек. Результат — плачевный, как видим, налицо.
HYUNDAI TUCSON
Этот кроссовер тоже успели обогнать китайцы со своим Haval F7. Если по итогам 2021 года Tucson приобрели свыше 11 000 россиян, то в году минувшем — лишь 7000.
KIA CERATO
Впрочем, куда хуже ситуация с Cerato, которая смогла обаять чуть более 5500 российских клиентов. Даже китайский Geely Atlas Pro опередил корейскую легковушку, отыскав себе на 1500 владельцев больше. Между тем, в 2021 году Kia смогла пристроить чуть меньше 13 000 автомобилей этой модели. Сегодня же она занимает предпоследнюю строчку в ТОП−25 самых «ходовых» машин на нашем рынке.
Как уже было сказано, много ужаснее дела у «японцев», которые вот-вот и вовсе вылетят из «хит-парада», оставив потребителям лишь грустный повод для ностальгии.