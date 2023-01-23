5 самых продаваемых китайских кроссоверов в России

Мало того, что «поднебесный» автопром стал пользоваться все большей популярностью у нашего брата, так еще и ворвался в десятку самых востребованных легковушек на рынке. Понятное дело, что динамике продаж способствуют заморозки поставок и производства авто других марок, ряд из которых и вовсе смотали удочки.

Отрадно, что азиаты хотя бы выросли в качестве, но печально, что выросли и в цене. Впрочем, все равно они стоят дешевле, чем еще оставшиеся в России модели прочих брендов, ранее не считавшихся для китайцев даже конкурентами. Не ровен час, и у нас из иномарок только и будут продаваться изделия Made in China. Вот она — новая реальность в условиях русско-китайской монополии. Что ж, привыкнем. А пока давайте выясним, какие же модели из КНР у нас покупают чаще остальных.