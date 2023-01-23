5 самых продаваемых китайских кроссоверов в России

Мало того, что «поднебесный» автопром стал пользоваться все большей популярностью у нашего брата, так еще и ворвался в десятку самых востребованных легковушек на рынке. Понятное дело, что динамике продаж способствуют заморозки поставок и производства авто других марок, ряд из которых и вовсе смотали удочки.
Отрадно, что азиаты хотя бы выросли в качестве, но печально, что выросли и в цене. Впрочем, все равно они стоят дешевле, чем еще оставшиеся в России модели прочих брендов, ранее не считавшихся для китайцев даже конкурентами. Не ровен час, и у нас из иномарок только и будут продаваться изделия Made in China. Вот она — новая реальность в условиях русско-китайской монополии. Что ж, привыкнем. А пока давайте выясним, какие же модели из КНР у нас покупают чаще остальных.
CHERY TIGGO 7 PRO
Среднеразмерный кроссовер, который к нам импортируется из Поднебесной, по итогам прошлого года стал самым продаваемым «китайцем» в России. Модели удалось найти почти 19 000 новых владельцев. Вероятно, с выводом обновленной версии автомобиль обретет куда большее количество поклонников.
HAVAL JOLION
Компактный кроссовер, прописавшийся на мощностях тульского завода марки, уступил фавориту лишь 1000 единиц, заняв шестую строчку среди всех легковых автомобилей, представленных на нашем рынке. В период с января по декабрь «Джолион» разошелся тиражом в 17 112 экземпляров, а это на 10 000 единиц больше, чем годом ранее.
GEELY COOLRAY
Этот кроссовер белорусской сборки занял десятое место в рейтинге продаж среди всех легковушек в России. Всего в ушедшем году владельцами «Кулрея» стали немногим меньше 12 000 человек. Правда, в сравнении с 2021 годом число покупателей увеличилось всего на 1000 россиян.
HAVAL F7
Купеобразный кроссовер с литерой F7, также освоивший производство под Тулой, застолбил 18 позицию «хит-парада», обворожив без малого 7500 наших соотечественников. Хотя и годом ранее модель пользовалась куда большей популярностью. В 2021 году ее выбрали почти 13 000 потребителей.
GEELY ATLAS PRO
А вот сменившая на боевом посту обычный «Атлас» модель с приставкой Pro продемонстрировала рост. Так, за 12 месяцев прошлого года кроссовером, сошедшим с конвейера «БелДжи», обзавелись свыше 6800 россиян, что на 5000 покупателей больше, чем в 2021 году. То ли еще будет…
В заключение следует сказать, что помимо перечисленных выше автомобилей, больше ни одна из китайских моделей в ТОП−25 самых востребованных у россиян новых машин не попала. Впрочем, пока не попала…