Chery завершает испытания большого кроссовера Tiggo 9

Подогревая интерес потребителей к своей очередной новинке, компания Chery опубликовала серию снимков с «зимних» тестов кроссовера. И да — это именно привлечение внимания, ведь о флагманской модели почти все известно: фотографии и экстерьера, и интерьера благодаря «поднебесным» СМИ мы уже видели, технические характеристики знаем.

Итак, Chery Tiggo 9 предложат в нескольких вариантах исполнения — с пятью, шестью и семью посадочными местами. Габариты кроссовера с тремя рядами кресел: 4820/1930/1699 мм при колесной базе в 2820 мм. В моторную гамму войдут двухлитровые агрегаты, в ассортимент коробок передач — семиступенчатый «робот» и восьмидиапазонный «автомат». Что же касается привода, то будут модификации как с передним, так и с полным.

Chery Tiggo 9 удивит потребителей и богатым оснащением. Список опций, в частности, включит 10 подушек безопасности, продвинутый автопилот с 17 радарами и шестью камерами, адаптивные матричные фары, систему распознавания лиц и проекционный дисплей.

Более подробная информация о комплектациях, очевидно, появится позже — ближе к старту продаж. К слову, предполагается, что в Китае за флагманский кроссовер попросят порядка 200 000 юаней (чуть больше 2 млн. рублей по текущему курсу). У нас же он будет стоить не меньше 3,5 млн., учитывая, что стартовый прайс Tiggo 8 Pro Max — 3 млн. Если, конечно, «девятка» вообще к нам приедет.