Китай, подвинься: кто уже в 2023 году завалит Россию доступными автозапчастями

Чудовищный дефицит, возникший на автомобильном и «околоавтомобильном» рынках России в феврале 2022 года, не закончился, но определенные тренды и события вырисовывают довольно позитивные перспективы. Назовем основные. Хочешь быть независимым — либо делай сам, либо позаботься об альтернативах на любой случай. Сидеть на одном большом поставщике уютно, но с точки зрения предпринимательской деятельности — крайне неразумно. Что произошло, то уже произошло.
Остается лишь надеяться, что прошедшие кризисные месяцы научили многих и многому. Теперь же надо «выгребать из болота» — тем более что свет маяка виден. А имя ему — Азия.
Китай способен покрыть многие российские потребности, да и нам есть, что предложить взамен. Однако мы не должны наступить на те же грабли, а потому нужно искать и находить хотя бы балансировочные альтернативы могучей промышленности Поднебесной. Где конкретно? Чтобы не быть сытым одним лишь Китаем, достаточно внимательно осмотреть богатый и насыщенный различными производствами мир Юго-Восточной Азии. В частности, Малайзии.
Посольство Малайзии в России объявило, что страна хочет нарастить поставки различных автомобильных аудиосистем, динамиков и антенн, шин для легкового транспорта, аккумуляторов, масляных и воздушных фильтров, коробок передач, тормозных систем и их компонентов, наборов сцеплений, амортизаторов и колесных дисков, рулей, глушителей, выхлопных систем, а также сигнализаций и свечей зажигания — широчайший ассортимент. Налицо твердое желание работать, а не только зарабатывать.
Что же, время выбрано верное, да и российский автомобилист получит конкурентный выбор, от которого только выиграет. В предпринимательской деятельности такая сделка называется win-win: каждая сторона в плюсе. Рынок неприбыльный, говорите? В России сейчас проживает около 150 млн. человек, многие из которых имеют автомобили и другую технику. Если прикинуть примерно, то более 100 млн. ДВС точно наберется. А все это богатство нужно обслуживать, ремонтировать и содержать, поэтому истории про «неактуальность» и низкую прибыльность на огромном пятне от Эстонии до Монголии следует воспринимать с известной долей сарказма.
События 2022 года, которые мы переживаем и по сей день, перевернули привычный мир, заставив по-новому взглянуть на окружающее. Но некоторым отраслям они точно пойдут на пользу — к бабке не ходи.