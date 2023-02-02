Китай, подвинься: кто уже в 2023 году завалит Россию доступными автозапчастями

Чудовищный дефицит, возникший на автомобильном и «околоавтомобильном» рынках России в феврале 2022 года, не закончился, но определенные тренды и события вырисовывают довольно позитивные перспективы. Назовем основные. Хочешь быть независимым — либо делай сам, либо позаботься об альтернативах на любой случай. Сидеть на одном большом поставщике уютно, но с точки зрения предпринимательской деятельности — крайне неразумно. Что произошло, то уже произошло.

Остается лишь надеяться, что прошедшие кризисные месяцы научили многих и многому. Теперь же надо «выгребать из болота» — тем более что свет маяка виден. А имя ему — Азия.

Китай способен покрыть многие российские потребности, да и нам есть, что предложить взамен. Однако мы не должны наступить на те же грабли, а потому нужно искать и находить хотя бы балансировочные альтернативы могучей промышленности Поднебесной. Где конкретно? Чтобы не быть сытым одним лишь Китаем, достаточно внимательно осмотреть богатый и насыщенный различными производствами мир Юго-Восточной Азии. В частности, Малайзии.