КамАЗ запустил производство новых «антисанкционных» грузовиков

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Похоже, КамАЗ сумел «объехать» проблему, связанную c дефицитом автокомпонентов. Грузовики К5 нового поколения перезапустились на конвейере с применением комплектующих из дружественных стран, а также тех, что удалось локализовать в России. В феврале из ворот предприятия выкатятся 272 автомобиля.
Мирон Горин

Как сообщает пресс-служба грузового автогиганта, до конца первого квартала 2023 года завод должен выйти на объем выпуска не менее 500 единиц ежемесячно.

Стоит напомнить, что флагманский К5, ставший эдаким «копипастом» немецкого Mercedes-Benz Actros десятилетней давности, вынужденно «забуксовал» на конвейере из-за возникших сложностей с запчастями. Сборка автомобилей в минувшем году была заморожена. Теперь, как уже было сказано, проблема решена. Локализация производства в настоящий момент составляет на уровне 70—80%.

Правда, камазовцам пришлось даже потрудиться над перенастройкой некоторого оборудования. Однако по заверениям представителей ПАО «КАМАЗ», это позволило сделать грузовики «более технологичными». Что ж, будем посмотреть…

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3 февраля 2023
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