КамАЗ запустил производство новых «антисанкционных» грузовиков

Как сообщает пресс-служба грузового автогиганта, до конца первого квартала 2023 года завод должен выйти на объем выпуска не менее 500 единиц ежемесячно.

Стоит напомнить, что флагманский К5, ставший эдаким «копипастом» немецкого Mercedes-Benz Actros десятилетней давности, вынужденно «забуксовал» на конвейере из-за возникших сложностей с запчастями. Сборка автомобилей в минувшем году была заморожена. Теперь, как уже было сказано, проблема решена. Локализация производства в настоящий момент составляет на уровне 70—80%.

Правда, камазовцам пришлось даже потрудиться над перенастройкой некоторого оборудования. Однако по заверениям представителей ПАО «КАМАЗ», это позволило сделать грузовики «более технологичными». Что ж, будем посмотреть…