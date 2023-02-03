LADA Granta получит электроусилитель руля из Дагестана

Тольяттинцы уже получили от потенциального партнера первую партию опытных образцов электроусилителей руля, сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ». В ближайшее время их опробуют. И если все пойдет по плану, то отечественному автогиганту удастся решить одну из самых серьезных проблем LADA Granta. Ведь «некомплект» еще с осени минувшего года формировался на заводе во многом как раз из-за дефицита ЭУР.

Любопытно при этом, что «Авиаагрегат» уверен в том, что его продукция выдержит испытания достойно. А иначе, почему на дагестанском предприятии уже приступили к проработке вопроса о серийном производстве электроусилителей для АВТОВАЗа?

К слову, буквально накануне портал «АвтоВзгляд» опубликовал большое интервью с Дмитрием Костроминым — вице-президентом по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». Он, в частности, рассказал нам о грядущих новинках LADA, планах по выпуску полноприводного кроссовера, проблемах с комплектующими. А узнать обо всем этом и многом другом можно здесь.