Голубой провал: как петербуржский завод Ford скатился от Focus к табуреткам

Бежать из России Ford начал по внутрикорпоративным причинам и задолго до того, как это стало «мэинстримом». Годы «эффективного менеджмента» — как в головном офисе, так и в филиалах по всему свету — привели к тому, что «Голубой овал» посыпался, демонстрируя чудовищные убытки в том самом, основном бухгалтерском балансе.
Американцы начали долгий, сложный и кровопролитный процесс переформатирования компании. Закрывались проекты с десятилетиями истории — такие, как Taurus, Mondeo, S-Max, Galaxy и многие другие. Параллельно сворачивались сборочные линии и представительства. Компании нужно было экономить, параллельно фокусируясь на новых направлениях потребительского интереса: кроссоверах и электромобилях. А там и пандемия подоспела, остановившая вообще весь автобизнес в мире.
Исход из России, куда, напомним, Ford пришел вообще первым из всех еще в начале прошлого века, как партнер Горьковского автомобильного завода, был болезненным, но, увы, ожидаемым. От богатства нулевых, когда за Focus стояли полугодовые очереди, не осталось и следа: нишу заполонили корейцы, а «Голубой овал» в итоге остался лишь с не самыми впечатляющими кроссоверами Explorer и Kuga, да коммерческой техникой из Елабуги. Чтобы «поддержать штаны» этого хватало, но компании, владеющей тремя заводами в России, объективно говоря, нужно было больше. Как результат — прощание.
Одному из первых заводов иностранных брендов в нашей стране — Всеволожскому — долго искали нового собственника. Появлялись слухи и про вездесущие корейские бренды, и про китайцев, и даже про возвращение самого «Форда». Однако время шло, некогда изобильные площади простаивали, а покупатель не находился. В итоге предприятие продали производителю кузовных автозапчастей из Страны утренней свежести — Sungwoo Hitech Rus, который уже владел одним заводом в России. Произошло это в декабре 2021 года. Дальнейшее описание смысла не имеет, поскольку оно в точности повторяет судьбу десятков других заводов иностранных брендов.
В результате часть площадей еще в 2022 году арендовала деревообрабатывающая компания. Вот так грустно и пессимистично повернулась судьба одного из первых и крупнейших конвейеров импортных брендов в России: от прекрасного автомобиля и мечты миллионов, седана Ford Focus, до табуретки за двадцать лет.