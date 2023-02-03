Голубой провал: как петербуржский завод Ford скатился от Focus к табуреткам

Исход из России, куда, напомним, Ford пришел вообще первым из всех еще в начале прошлого века, как партнер Горьковского автомобильного завода, был болезненным, но, увы, ожидаемым. От богатства нулевых, когда за Focus стояли полугодовые очереди, не осталось и следа: нишу заполонили корейцы, а «Голубой овал» в итоге остался лишь с не самыми впечатляющими кроссоверами Explorer и Kuga, да коммерческой техникой из Елабуги. Чтобы «поддержать штаны» этого хватало, но компании, владеющей тремя заводами в России, объективно говоря, нужно было больше. Как результат — прощание.

Одному из первых заводов иностранных брендов в нашей стране — Всеволожскому — долго искали нового собственника. Появлялись слухи и про вездесущие корейские бренды, и про китайцев, и даже про возвращение самого «Форда». Однако время шло, некогда изобильные площади простаивали, а покупатель не находился. В итоге предприятие продали производителю кузовных автозапчастей из Страны утренней свежести — Sungwoo Hitech Rus, который уже владел одним заводом в России. Произошло это в декабре 2021 года. Дальнейшее описание смысла не имеет, поскольку оно в точности повторяет судьбу десятков других заводов иностранных брендов.

В результате часть площадей еще в 2022 году арендовала деревообрабатывающая компания. Вот так грустно и пессимистично повернулась судьба одного из первых и крупнейших конвейеров импортных брендов в России: от прекрасного автомобиля и мечты миллионов, седана Ford Focus, до табуретки за двадцать лет.