Названа дата российской премьеры роскошного седана от Voyah

Но это — планы бренда из Поднебесной на осень. А в самых ближайших, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители компании — пополнение модельного ряда в апреле-мае седаном класса S (названия у «пузотерки» для нашей страны еще нет). Российские дилеры получат его на месяц позже, чем китайские.

Что характерно, в России роскошная четырехдверка появится намного раньше, чем в странах Европы. Цены, разумеется, пока не объявляют, но уже известно, что ее стоимость не превысит 8 млн. рублей. А более подробно о этой модели мы рассказывали здесь.

Напомним, что сейчас по просторам нашей необъятной колесит порядка 19 000 «электричек», но по прогнозам специалистов, вместе с развитием соответствующей инфраструктуры в ближайший год рынок машин на батарейках станет в два раза больше. Конечно, рассчитывать на «автоэлектрификацию» регионов не приходится, и увеличение количества «нетрадиционных» машин произойдет исключительно за счет крупных городов, власти которых активно двигают зеленую тему.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в самых ближайших планах московских чиновников принять закон, обязывающий застройщиков жилья в каждом дворе новостройки устанавливать не менее четырех зарядных станций для «электричек».