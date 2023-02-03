Российские автодилеры массово переходят на «китайцев»

Согласно результатам исследования «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю», на сегодняшний день в России насчитывается 1041 автосалон, предлагающий покупателям машины китайских брендов. В начале прошлого года их было 712: 158 площадок по тем или иным причинам «отцепилось» от официальных дилерских сетей и 487 прибавилось. Вероятно, число «поднебесных» точек будет расти и дальше, ибо торговать ретейлерам нечем.

Отметим, что лидером по числу открытых автосалонов в России за прошедший год стала Omoda — новая китайская марка, являющаяся суббрендом Chery. Ей, появившейся на рынке во второй половине 2022-го, удалось выстроить сеть из 108 точек.

А вот Haval опередил всех по «продуктивности»: в среднем его площадки продали за 12 месяцев по 285 машин. Однако этого все равно мало. По словам экспертов, для «безбедной» жизни автосалону нужно реализовывать по 1000 легковушек в год.

Добавим, что всего в России работает 3139 дилерских центров. То есть на китайские бренды приходится уже треть.