Great Wall Motors готовится подмять российский авторынок

Great Wall Motors (GWM), один из крупнейших в Китае производителей внедорожников и пикапов, 2 февраля объявил, что в 2023 году намерен нарастить продажи своей продукции на 50,9% — до 1,6 млн. единиц. Напомним, что в 2022 году в условиях жесточайших коронавирусных китайских локдаунов и мирового дефицита чипов для автомобильной электроники, GWM в общей сложности сумел выпустить 1,06 млн. т/с своих брендов — Haval, WEY, ORA, TANK и Great Wall Pickup. При этом 173 180 из них были реализованы за пределами Китая — на 21,28% больше, чем годом ранее.

Публикация столь амбициозных планов означает, по сути, официальный старт наступления и на российский авторынок тоже. В прошлом году у нас продалось чуть более 33 000 автомобилей концерна. Не очень много. Однако тогда этот китайский производитель не имел возможности работать в полную силу — по обозначенным выше глобальным причинам. Ну а планы 50-процентного наращивания выпуска и реализации готовой продукции должны как минимум пропорционально «аукнуться» и в России.

Нужно помнить, что в текущем году не только Great Wall Motors, но и вообще все китайские автобренды намерены воспрянуть духом и постараться наверстать упущенные за пару «коронавирусных» лет прибыли и доли рынков. Понятно, что все они в первую очередь ломанутся продавать свои машины на огромном внутреннем рынке.