Great Wall Motors готовится подмять российский авторынок

Great Wall Motors (GWM), один из крупнейших в Китае производителей внедорожников и пикапов, 2 февраля объявил, что в 2023 году намерен нарастить продажи своей продукции на 50,9% — до 1,6 млн. единиц. Напомним, что в 2022 году в условиях жесточайших коронавирусных китайских локдаунов и мирового дефицита чипов для автомобильной электроники, GWM в общей сложности сумел выпустить 1,06 млн. т/с своих брендов — Haval, WEY, ORA, TANK и Great Wall Pickup. При этом 173 180 из них были реализованы за пределами Китая — на 21,28% больше, чем годом ранее.
Публикация столь амбициозных планов означает, по сути, официальный старт наступления и на российский авторынок тоже. В прошлом году у нас продалось чуть более 33 000 автомобилей концерна. Не очень много. Однако тогда этот китайский производитель не имел возможности работать в полную силу — по обозначенным выше глобальным причинам. Ну а планы 50-процентного наращивания выпуска и реализации готовой продукции должны как минимум пропорционально «аукнуться» и в России.
Нужно помнить, что в текущем году не только Great Wall Motors, но и вообще все китайские автобренды намерены воспрянуть духом и постараться наверстать упущенные за пару «коронавирусных» лет прибыли и доли рынков. Понятно, что все они в первую очередь ломанутся продавать свои машины на огромном внутреннем рынке.
Его емкость в 2022 году составила 11,77 млн. единиц, — на 22,8% больше, чем годом ранее, кстати! Но даже если внутренний рынок КНР продолжит расти прежними темпами (то есть хотя бы на 20% за 2023 год), увеличить продажи на нем на 50% Great Wall не дадут — слишком сильны конкуренты. Иными словами, за пределами Китая компании придется продать как минимум на 200 000—250 000 дополнительно выпущенных кроссоверов и внедорожников больше.
В этом свете Россия представляется для GWM более чем перспективным рынком. Поскольку у него, в отличие от всех прочих китайских автобрендов, уже есть собственный исправно функционирующий российский завод — в Тульской области. Помимо сборки готовых машин, тут штампуют, сваривают и окрашивают кузова. К концу 2022-го планировали завершить строительство производственной линии по выпуску двигателей. Но похоже, что китайские коронавирусные локдауны и российская СВО капитально приморозили это дело.
Однако теперь, когда «партия и правительство» в головном офисе сверстали амбициозные планы, есть большая вероятность, что российский завод Great Wall Motors «вздрогнет» и заработает в полную силу. По крайней мере, на это хочется всерьез надеяться. Ведь его расчетная мощность — около 150 000 машин в год. Которых явно недостает сейчас российскому авторынку.