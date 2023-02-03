В Россию приехал седан Geely Emgrand 7

Новый Geely Emgrand 7, недавно поступивший в шоу-румы белорусских дилеров (у соседей он называется просто Emgrand), отыскали на просторах автомобильных классифайдов наши коллеги из «Российской газеты». Машина, представленная вниманию покупателей, оснащена 114-сильным «атмосферником» в 1,5 литра и бесступенчатой трансмиссией. За нее просят 2,2 млн. рублей.

Судя по фотографиям, дилер, опубликовавший объявление, предлагает автомобиль в топовом исполнении Flagship. Оно отличается кожаной отделкой салона, цифровой приборной панелью, наличием круиз-контроля и камеры заднего вида. К слову, в Белоруссии, где Emgrand 7 не только продается, но и производится, стартовая цена старшей комплектации — 1,5 млн. целковых в пересчете на нашу валюту.

С какими ценниками седан появится у официальных дилеров России, неизвестно. Да и вообще итоговое решение о выводе этой модели еще не принято: как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, представительство марки в нашей стране этот вопрос не комментирует. Однако шансы в самом деле высоки. И в некоторых автосалонах поставки Emgrand 7 ждут уже к концу года.