Седан Kaiyi E5: какое отношение имеет Chery к «убийце» LADA Vesta

Хотя бы потому, что изделия марки будут куда дешевле аналогов от Chery и Omoda. Однако российский офис «Чери» не только не имеет никакого отношения к тому, что выпускается в Калининграде, но и не видит в этом особых для себя проблем.
– Нет-нет-нет, к автомобилям Kaiyi (как, впрочем, и к другому суббренду Chery — марке Jetour) наша компания не имеет никакого отношения, — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков. — И если абстрагироваться от глобальной принадлежности вышеупомянутых марок к корпорации Chery и рассматривать ситуацию исключительно в рамках нашей страны, то можно сказать, что у нас просто появился еще один конкурент. Но, согласитесь, от здорового соперничества всегда выигрывает потребитель…
И олимпийское спокойствие г-на Шмакова вполне объяснимо. Ведь «обноски старшего брата», которые будут выпускать на «Автоторе», едва ли составят конкуренцию более продвинутым моделям и собственно Chery, и Omoda, и Exeed. А вот у кого действительно Kaiyi и Jetour могут отобрать потенциальных клиентов, так это у АВТОВАЗа.
Ведь цена того же Kaiyi E5, как сообщает ТАСС, составит для простого потребителя менее 1 млн. рублей, в то время как его прямого конкурента — LADA Vesta — нынче менее чем за два «ляма» не возьмешь.
К слову сказать, реализацией автомобилей Kaiyi займется не сам калининградский автопроизводитель, а созданное им ООО «Каи Рус», которое кроме седана обещает до конца года вывести на российский рынок еще и два кроссовера.