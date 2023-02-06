Седан Kaiyi E5: какое отношение имеет Chery к «убийце» LADA Vesta

Хотя бы потому, что изделия марки будут куда дешевле аналогов от Chery и Omoda. Однако российский офис «Чери» не только не имеет никакого отношения к тому, что выпускается в Калининграде, но и не видит в этом особых для себя проблем.

– Нет-нет-нет, к автомобилям Kaiyi (как, впрочем, и к другому суббренду Chery — марке Jetour) наша компания не имеет никакого отношения, — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков. — И если абстрагироваться от глобальной принадлежности вышеупомянутых марок к корпорации Chery и рассматривать ситуацию исключительно в рамках нашей страны, то можно сказать, что у нас просто появился еще один конкурент. Но, согласитесь, от здорового соперничества всегда выигрывает потребитель…