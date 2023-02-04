Chery и Omoda выводят на рынок России два разных седана

Итак, Chery Arrizo 5 Plus, Chery Arrizo 6, S5 и Omoda S5 — это не один автомобиль в разных комплектациях, а совершенно непохожие друг на друга модели. Так, по крайне мере, заявил порталу «АвтоВзгляд» директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков:

— В этом году в наши планы входит расширение модельного ряда марок, принадлежащих Chery, и вывод на отечественный рынок сразу нескольких новинок, среди которых, конечно, будут и седаны. И, скорее всего, появятся они как под брендом Chery, так и Omoda. Но это будут совершенно разные модели, каждая из которых по-своему технологична и уникальна. Что же касается сроков их появления, то в нынешних реалиях, когда все меняется каждый день, давать точные прогнозы очень сложно. Но мы делаем все возможное для того, чтобы новинки появились в России как можно быстрее…

Отметим, что в Китае линейка седанов Chery представлена довольно обширна и в Россию может приехать не только Arrizo 5 Plus, но и Arrizo 8. И последний как раз и отойдет под крыло Omoda.