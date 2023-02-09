Iran Khodro объединится с Saipa и будет выпускать автомобили в Елабуге

И уже известно, что белорусский дистрибьютор марки Saipa планирует реализовать в РФ в 2023 году не менее 20 000 иранских машин. Однако, как выяснил поратал «АвтоВзгляд», у иранцев на нас просто наполеоновские виды! В частности, головной офис Saipa провел переговоры с компанией «Соллерс» о возможной сборке на ее мощностях в Елабуге своих авто. И по словам нашего источника, все идет к тому, что комплектующие из Ирана таки будут превращаться в автомобили на конвейере в Татарстане.
Понятное дело, что настройка производства — дело не очень быстрое и сами производители иллюзий на этот счет не строят. А потому честно говорят, что пока автомобили в готовом виде будут поставляться из Ирана. К слову сказать, первую партию мы должны будем увидеть уже летом, а к концу года авто этого бренда обзаведуться шильдиком «Сделано в России». Впрочем, многие эксперты с большим скептицизмом отнеслись к перспективам возвращения иранцев.
Ведь мы прекрасно помним, как они побаловались в начале века продажами своих Iran Khodro Samand, да и сгинули. Хотя в этой истории не все так просто: к исходу марки с русских земель привели введенные нашей страной более жесткие экологические нормы, предъявляемые к транспортным средствам.
А поскольку Иран уже тогда попал под санкций западных партнеров и не имел технической возможности производить т/с, соответствующие нашим экостандартам, то и был вынужден ретироваться из России. И вот сейчас, когда мы сами оказались под прессом бывших друзей и понизили экологические требования к производимым и поставляемым авто, у наших восточных соседей открылось окно возможностей, чтобы вернуться.
Кстати сказать, упомянутая Iran Khodro так же планирует обосноваться в России и привезет к нам в этом году 2000 автомобилей. Разница в аппетитах Saipa и Hodro существенная, но как выяснил портал «АвтоВзгляд», это не разная оценка конкурентами отечественного рынка, а некие «подковерные» игры. Дело в том, что Hodro планирует продаться (или уже продалась — открытые данные разных источников расходятся) Saipa. В итоге у нас появится один автопроизводитель из Ирана, торгующий разными марками, входящими в концерн.