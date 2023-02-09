Iran Khodro объединится с Saipa и будет выпускать автомобили в Елабуге

Ведь мы прекрасно помним, как они побаловались в начале века продажами своих Iran Khodro Samand, да и сгинули. Хотя в этой истории не все так просто: к исходу марки с русских земель привели введенные нашей страной более жесткие экологические нормы, предъявляемые к транспортным средствам.

А поскольку Иран уже тогда попал под санкций западных партнеров и не имел технической возможности производить т/с, соответствующие нашим экостандартам, то и был вынужден ретироваться из России. И вот сейчас, когда мы сами оказались под прессом бывших друзей и понизили экологические требования к производимым и поставляемым авто, у наших восточных соседей открылось окно возможностей, чтобы вернуться.

Кстати сказать, упомянутая Iran Khodro так же планирует обосноваться в России и привезет к нам в этом году 2000 автомобилей. Разница в аппетитах Saipa и Hodro существенная, но как выяснил портал «АвтоВзгляд», это не разная оценка конкурентами отечественного рынка, а некие «подковерные» игры. Дело в том, что Hodro планирует продаться (или уже продалась — открытые данные разных источников расходятся) Saipa. В итоге у нас появится один автопроизводитель из Ирана, торгующий разными марками, входящими в концерн.