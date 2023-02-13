Какую модель на самом деле будет выпускать АВТОВАЗ на заводе Nissan

Пожелавший остаться неизвестным источник в питерской администрации сообщил, что на расположенном в городе предприятии Nissan Manufacturing Rus, перешедшем сейчас под контроль АВТОВАЗа, скоро начнется сборка китайского кроссовера FAW Bestune T77. По крайне мере, этот вариант находится «в плотной проработке».
А президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее заявлял, что компания намерена перезапустить предприятие во втором полугодии 2023 года. Позднее вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин в интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил, что тольяттинский автопроизводитель намерен «идти в сегменты C и D». Поскольку до последнего времени выпускал автомобили лишь В-сегмента.
— Мы подтверждаем свои планы по старту производства новых моделей под брендом LADA в СПб во втором полугодии 2023. Других деталей пока что нет, — так прокомментировали сегодня свежепоявившуюся информацию о планах выпускать FAW Bestune T77 на мощностях в Санкт-Петербурге представители АВТОВАЗа.
Заметим, что «заход» FAW, одного из крупнейших автопроизводителей Китая, на сборочное предприятие в Питере выглядит более чем логично.
Особенно на фоне повышенной активности в этом направлении такого его конкурента как JAC, чьи кроссоверы уже вовсю собирают в Москве под брендом «Москвич», а коммерческие модели делают в Елабуге — под названием Sollers Atlant и Argo. На данный момент точно не известно название, под которым FAW Bestune T77 выкатится на российский рынок. По некоторым данным, он может стать «LADA XRAY второй генерации». Хотя ранее Дмитрий Костромин сообщил порталу «АвтоВзгляд» о планах выпуска машины с таким названием лишь в 2025 году и на тольяттинских мощностях компании.
На первом этапе сборка модели наверняка будет «отверточной» — из машинокомплектов, поступающих из Китая. Но со временем у нее есть все шансы получить более глубокую степень локализации в России. Поскольку на питерском предприятии имеются полноценные линии штамповки, сварки и окраски кузовов. Заметим, что сейчас Bestune T77 продается на российском рынке по цене от 2 млн. рублей. Машина оснащается только переднеприводной трансмиссией, 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 160 л. с., а также шестиступенчатой «механикой» либо 7-диапазонным «роботом».
С началом выпуска под брендом LADA китайский кроссовер имеет все шансы исчезнуть из салонов официальных дилеров FAW в России. Точно также, как это уже случилось с кроссовером JAC JS4 — после того, как его начали выпускать на бывшем московском заводе Renault под личиной «Москвич 3».