Какую модель на самом деле будет выпускать АВТОВАЗ на заводе Nissan

Пожелавший остаться неизвестным источник в питерской администрации сообщил, что на расположенном в городе предприятии Nissan Manufacturing Rus, перешедшем сейчас под контроль АВТОВАЗа, скоро начнется сборка китайского кроссовера FAW Bestune T77. По крайне мере, этот вариант находится «в плотной проработке».

А президент АВТОВАЗа Максим Соколов ранее заявлял, что компания намерена перезапустить предприятие во втором полугодии 2023 года. Позднее вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин в интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил, что тольяттинский автопроизводитель намерен «идти в сегменты C и D». Поскольку до последнего времени выпускал автомобили лишь В-сегмента.

— Мы подтверждаем свои планы по старту производства новых моделей под брендом LADA в СПб во втором полугодии 2023. Других деталей пока что нет, — так прокомментировали сегодня свежепоявившуюся информацию о планах выпускать FAW Bestune T77 на мощностях в Санкт-Петербурге представители АВТОВАЗа.

Заметим, что «заход» FAW, одного из крупнейших автопроизводителей Китая, на сборочное предприятие в Питере выглядит более чем логично.