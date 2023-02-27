Крутой дизайн и баснословная цена: в Россию приехал кроссовер Nissan Ariya

Объявление о продаже Nissan Ariya появилось на одном из популярных классифайдов. Причем, судя по фотографиям, опубликованным московским дилеров, стильный электромобиль предлагается не на заказ — он уже стоит в салоне: приезжай, смотри, плати да забирай. Цена вопроса — 6 870 000 рублей.

Nissan Ariya, прибывший в Россию, укомплектован электрической силовой установкой мощностью 394 л. с. и 87-киловаттчасным аккумулятором — это самая мощная версия из существующих. Продавец утверждает, что на одном заряде батареи кроссовер может пройти до 460 км (хотя японцы говорили о 580 км), первую сотню набирает за 5,1 секунды, а его максимальная скорость достигает 200 км/ч.

Что же касается оснащения, то в объявлении об опциях нет ни слова: «Комплектация индивидуальная». Поэтому мы можем лишь предполагать, что эта машина располагает продвинутым комплексом помощи водителю ProPilot с огромным количеством всевозможных систем активной и пассивной безопасности.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что параллельный импорт «привез» в Россию недорогой седан Nissan Sunny. За четырехдверки 2022 года выпуска, пригнанные из ОАЭ, продавец просит 1,7 млн. рублей. А более подробно об этом можно узнать здесь.