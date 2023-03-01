Опасный сговор: китайские автопроизводители и российские автодилеры объединились против водителей

С горячим, обжигающим язык и десны орехом новости во рту к почтеннейшей публике вышел не кто иной, как Борис Титов — председатель «Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития». В своем телеграм-канале он сообщил, что с участием комитета в России уже создана «Ассоциация китайских автопроизводителей», а также выразил надежду, что с ее помощью решать вопросы регулирования станет легче.

Вяло и неохотно

Далее в интервью ТАСС он заявил следующее: «Китайские автомобили на фоне ухода западных производителей и проблем отечественного автопрома заполняют российский рынок. Но это происходит хаотично, несистемно… Самое важное — это инвестиции в производство автомобилей на территории РФ».

Вот просто взял бы и подписался под каждым словом Бориса Титова. Разве что заменил бы «хаотично и несистемно» на «вяло и неохотно». О причинах такого поведения китайских компаний портал «АвтоВзгляд» уже писал. В первую очередь, российский рынок не столь велик, сколь европейский, американский или внутренний самого Китая. Во-вторых, зачем париться с организацией производства, когда можно просто заниматься чистым экспортом, продавая машины при их страшном дефиците по сумасшедшим ценам. Ну и в-третьих, шанса получить люлей от гегемона за нарушение санкций никто не отменял.