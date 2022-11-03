Беда или спасение: Россию ждет наводнение китайских моторных масел

В феврале российский рынок моторных масел получил глубокую пробоину: импортные поставки прекратились, местные производства под знаменами именитых компаний начали шустро сворачиваться, а тонкий ручеек «параллельного импорта» так и не смог удовлетворить огромный спрос. Отечественные производители по старой привычке решили не вступать в борьбу за кошельки потребителей, предлагая «вкусные» условия, а напротив, цены взвинтили. Куй железо пока горячо. И пока нет конкуренции.

Итак, рынок опустел, и первым на это событие отреагировали турки. Еще бы: наша страна занимает четвертое место в мире по потреблению моторного масла. У них достаточно брендов и заводов, а сложившийся — вероятнее всего временно, но кого это волнует — вынужденный союз открыл для наследников Османской империи двери в Россию. Новые товары хлынули в нашу Необъятную, мгновенно заполонив не только полки, но и целые магазины. То ли еще будет!

Однако главным партнером России на данный момент является Китай — экспортно-импортные взаимоотношения растут не по дням, а по часам. Си Цзиньпин остается у руля Коммунистической Партии Китая, так что этот тренд сохранится. Но важнее другое: крупнейшие европейские производства переезжают в Поднебесную, откуда, несомненно, начнут эшелонами гнать товары в Россию. И одним из таковых, вероятно, станет знаменитый немецкий концерн BASF.