Беда или спасение: Россию ждет наводнение китайских моторных масел

В феврале российский рынок моторных масел получил глубокую пробоину: импортные поставки прекратились, местные производства под знаменами именитых компаний начали шустро сворачиваться, а тонкий ручеек «параллельного импорта» так и не смог удовлетворить огромный спрос. Отечественные производители по старой привычке решили не вступать в борьбу за кошельки потребителей, предлагая «вкусные» условия, а напротив, цены взвинтили. Куй железо пока горячо. И пока нет конкуренции.
Итак, рынок опустел, и первым на это событие отреагировали турки. Еще бы: наша страна занимает четвертое место в мире по потреблению моторного масла. У них достаточно брендов и заводов, а сложившийся — вероятнее всего временно, но кого это волнует — вынужденный союз открыл для наследников Османской империи двери в Россию. Новые товары хлынули в нашу Необъятную, мгновенно заполонив не только полки, но и целые магазины. То ли еще будет!
Однако главным партнером России на данный момент является Китай — экспортно-импортные взаимоотношения растут не по дням, а по часам. Си Цзиньпин остается у руля Коммунистической Партии Китая, так что этот тренд сохранится. Но важнее другое: крупнейшие европейские производства переезжают в Поднебесную, откуда, несомненно, начнут эшелонами гнать товары в Россию. И одним из таковых, вероятно, станет знаменитый немецкий концерн BASF.
Генеральный директор BASF Мартин Брудермюллер намедни сообщил, что концерн планирует сокращать свои производства в Европе из-за стагнации регионального рынка, избыточной зарегулированности со стороны властей и чудовищного роста цен на газ. В 2022 году компания «переплатила» за «голубое топливо» 2,2 млрд. евро. Так что теперь расходы надо сокращать — на 10% или 500 млн. в денежном эквиваленте.
Параллельно с этим BASF, ключевой производитель базовых масел и сотен других наименований автохимии, начинает существенно расширяться и вкладываться в свои предприятия в Китае. Особенно в мегакомплекс, расположенный в Чжаньцзяне, что на юге Китая. В этот суперзавод, который должен к 2030 году войти в тройку крупнейших, немцы планируют инвестировать 10 млрд. евро. Вкладывать в Китай выгодно: и внутренний рынок растет, и труба из России идет.
А если в китайском «меню» появятся масла, присадки и прочие продукты на «основе» BASF — базовое масло составляет порядка 70% того, что мы покупаем в канистре и заливаем в двигатель — то на отечественный рынок выйдет новый, очень привлекательный товар. Он не только составит конкуренцию российским брендам, но и легко займет те ниши, что освободились после ухода именитых зарубежных поставщиков. Шашечки — это, конечно, хорошо, но ведь нам надо ехать.