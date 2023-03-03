На каких автомобилях ездят у себя на родине сами китайцы

По информации Ассоциации автопроизводителей Китая, она же СААМ, объемы продаж в минувшем году выросли почти на 10%. Причем местные эксперты прогнозируют и дальнейший рост. Что ж, даже не сомневаемся. Любопытно, а сколько бы продавал в КНР российский АВТОВАЗ, если бы зашел туда со своей продукцией? Учитывая тот факт, что худшие из худших реализуют в Китае по 200—300 тысяч машин в год, у LADA были бы неплохие шансы.

Впрочем, у тольяттинцев пока хватает дел и на родном рынке — опять же, из-за активной атаки азиатов, вплотную приблизившихся к исконно русскому бренду в рейтинге продаж. А пока волжане думают над тем, как посильнее оторваться от наступающих на пятки китайцев, предлагаем познакомиться с автомобилями, на которых эти самые китайцы ездят у себя на родине. Итак, поехали…