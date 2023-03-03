На каких автомобилях ездят у себя на родине сами китайцы

По информации Ассоциации автопроизводителей Китая, она же СААМ, объемы продаж в минувшем году выросли почти на 10%. Причем местные эксперты прогнозируют и дальнейший рост. Что ж, даже не сомневаемся. Любопытно, а сколько бы продавал в КНР российский АВТОВАЗ, если бы зашел туда со своей продукцией? Учитывая тот факт, что худшие из худших реализуют в Китае по 200—300 тысяч машин в год, у LADA были бы неплохие шансы.
Впрочем, у тольяттинцев пока хватает дел и на родном рынке — опять же, из-за активной атаки азиатов, вплотную приблизившихся к исконно русскому бренду в рейтинге продаж. А пока волжане думают над тем, как посильнее оторваться от наступающих на пятки китайцев, предлагаем познакомиться с автомобилями, на которых эти самые китайцы ездят у себя на родине. Итак, поехали…
Как свидетельствуют статистические данные Car Industry Analysis, абсолютным бестселлером на рынке Поднебесной по итогам 2022 года стал японский седан Nissan Sylphy. Официальными дилерами было реализовано 415 000 автомобилей. Правда, по сравнению с годом ранее, модель «рухнула» в продажах на 18%.
В спину «японцу» дышит местный ситикар под названием, которое вы никогда не запомните: Wuling Hongguang Mini EV. Речь идет о миниатюрном электромобиле, разошедшимся тиражом в 410 000 экземпляров, что на 5% больше, чем в 2021 году. А тройку лидеров замыкает немецкий Volkswagen Lavida с показателем в 351 000 реализованных авто. К слову, седан, как и упомянутый выше японский конкурент, тоже показал отрицательную динамику, «просев» на аналогичные 18%.
Четвертое место в рейтинге продаж на китайском авторынке застолбил за собой «поднебесный» кроссовер BYD Song Plus, продемонстрировавший колоссальный взлет аж на 160%. Если говорить об абсолютных цифрах, то модель обаяла 333 000 местных покупателей. Венчает ТОП−5 американская Tesla Model Y, пристроившаяся у 317 000 потребителей. Заокеанский электрокар вышел в плюс на 85%.
Также в десятку самых продаваемых автомобилей вошли японская Toyota Corolla c результатом в 257 000 реализованных машин, Toyota Camry (251 000 единиц), а также известный нашему брату китайский кроссовер Haval H6, который выбрали 237 000 человек. На последней, десятой позиции разместился японский седан Honda Accord, завоевавший сердца 223 000 китайских автолюбителей.