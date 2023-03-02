Cамые дешевые в России китайские кроссоверы с полным приводом

HAVAL JOLION

Самым дешевым среди полноприводных кроссоверов из КНР по-прежнему остается Haval Jolion, получивший прописку на заводе под Тулой. Автомобиль с бензиновым турбомотором мощностью 143 «лошадки» попросит за себя минимум 2 249 000 рублей. За более производительный агрегат о 150 «скакунах» придется доплатить немногим меньше 200 000 «деревянных». Коробка передач — семиступенчатый «робот».

Haval F7

На 100 000 рублей дороже выйдет купеобразный Haval F7 c агрегатом, «выдувающим» с объема 150 сил. А вот более мощный вариант с форсированным до 190 «лошадей» мотором обойдется на 400 000 дороже, а это целых 2 949 000 рублей за версию Premium. Впрочем, за дополнительные «фишки» комплектации Tech Plus отдать понадобится еще по меньшей мере 100 000 кровно заработанных.

Changan CS75 FL

За 2 559 900 в укрепившейся российской валюте можно стать владельцем полноприводного кроссовера Changan CS75 FL, претерпевшего косметические метаморфозы, которые, впрочем, заметит лишь самый отъявленный поклонник модели. В эту сумму укладывается автомобиль, оснащенный 150-сильным наддувным двигателем с объемом 1,8 литра. Более навороченная в плане оборудования версия потребует доплаты в символические 60 000 рублей. Трансмиссия — безальтернативный «автомат» на восемь скоростей.