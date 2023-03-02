Cамые дешевые в России китайские кроссоверы с полным приводом

HAVAL JOLION
Самым дешевым среди полноприводных кроссоверов из КНР по-прежнему остается Haval Jolion, получивший прописку на заводе под Тулой. Автомобиль с бензиновым турбомотором мощностью 143 «лошадки» попросит за себя минимум 2 249 000 рублей. За более производительный агрегат о 150 «скакунах» придется доплатить немногим меньше 200 000 «деревянных». Коробка передач — семиступенчатый «робот».
Haval F7
На 100 000 рублей дороже выйдет купеобразный Haval F7 c агрегатом, «выдувающим» с объема 150 сил. А вот более мощный вариант с форсированным до 190 «лошадей» мотором обойдется на 400 000 дороже, а это целых 2 949 000 рублей за версию Premium. Впрочем, за дополнительные «фишки» комплектации Tech Plus отдать понадобится еще по меньшей мере 100 000 кровно заработанных.
Changan CS75 FL
За 2 559 900 в укрепившейся российской валюте можно стать владельцем полноприводного кроссовера Changan CS75 FL, претерпевшего косметические метаморфозы, которые, впрочем, заметит лишь самый отъявленный поклонник модели. В эту сумму укладывается автомобиль, оснащенный 150-сильным наддувным двигателем с объемом 1,8 литра. Более навороченная в плане оборудования версия потребует доплаты в символические 60 000 рублей. Трансмиссия — безальтернативный «автомат» на восемь скоростей.
Omoda C5
С учетом маркетинговых программ, те же 2 559 900 целковых запросят дилеры у желающих купить полноприводный Omoda C5, который вместе с новым 150-сильным турбированным двигателем получил семиступенчатую преселективную коробку передач о паре «мокрых» сцеплений и многорычажную заднюю подвеску. Топовая версия Supreme встанет на 140 000 дороже, хотя и не вылезет за планку в 3 000 000 рублей.
Geely Atlas Pro
Чего нельзя сказать о полноприводном гибридном кроссовере Geely Atlas Pro, чей минимальный прайс составляет 3 013 990 рублей. За эти деньги покупатели получат авто с 1,5-литровым «турбо», выдающим 177 сил мощности. Ну, а со всеми максимально возможными наворотами модель потянет на 3 319 000 отечественных дензнаков.
Chery Tiggo 8 Pro Max
Правда, освеженный Chery Tiggo 8 Pro Max окажется еще «тяжелее» по стоимости. Судите сами: 3 040 900 рублей за полноприводный кроссовер с парой турбированных литров под капотом мощностью 197 л. с. и «роботом» о семи ступенях. Топовый же вариант исполнения авто со всеми «плюшками-ватрушками» затребует не менее 300 000 сверху. Что, уже побежали за кредитом?