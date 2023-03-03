Запад стал угрожать китайским автопроизводителям, работающим в России

После того, как ниша в автомобильном сегменте страны стала верно и отнюдь не медленно пустеть, ее тут же решили заполнить китайские товарищи. Что к нам только не везут: от никому массово не нужных электромобилей, минивэнов и пикапов до кроссоверов, внедорожников и седанов любых мастей. Показатели растут, как на дрожжах. Азиаты стремительно возглавляют рейтинги продаж и все увереннее приближаются к лидирующим позициям.

Если в феврале минувшего года, когда только началась российская спецоперация, в пятерке самых продаваемых на нашем рынке брендов значились отечественная LADA, корейские Kia и Hyundai, а также французская Renault и японская Toyota, то в году наступившем из иностранцев осталась только Kia. Да и то — лишь в качестве догоняющих, кое-как застолбив за собой последнюю строчку в ТОП−5. Помимо непотопляемой «Лады», самой востребованной оказалась продукция «поднебесных» Chery, Haval и Geely. Иначе говоря, китайцы захватили второе, третье и четвертое места в «хит-параде» продаж.

Похоже, еще чуть-чуть, и азиаты начнут вытеснять с пьедестала российскую марку. Если, конечно, АВТОВАЗ не предпримет кардинальных мер. А он, надо признать, их так или иначе предпринимает. Правда, опять же, не без помощи китайских коллег. Во всяком случае, именно они помогут волжанам наладить выпуск новейших кроссоверов на бывшем заводе Nissan в Питере, а также не дадут «умереть» исконно русским моделям без необходимых автокомпонентов. Даже ABS, которую с 3 марта начал устанавливать АВТОВАЗ на обновленную LADA Vesta, поставляет в Тольятти китайская фирма Kesens. Хочется верить, что российские власти не позволят азиатам «похоронить» родной автопром, допустив их к абсолютному лидерству на рынке.