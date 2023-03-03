Запад стал угрожать китайским автопроизводителям, работающим в России

Фото: соцсети
Под давлением коллективного Запада, целая россыпь автомобильных брендов притормозила деятельность в нашей стране, а ряд из них и вовсе убрался восвояси. Между тем, открывшимися возможностями активно воспользовались китайцы, заполонив российский рынок всем, чем только можно. Реакция политических фанатиков не заставила себя долго ждать…
Мирон Горин

После того, как ниша в автомобильном сегменте страны стала верно и отнюдь не медленно пустеть, ее тут же решили заполнить китайские товарищи. Что к нам только не везут: от никому массово не нужных электромобилей, минивэнов и пикапов до кроссоверов, внедорожников и седанов любых мастей. Показатели растут, как на дрожжах. Азиаты стремительно возглавляют рейтинги продаж и все увереннее приближаются к лидирующим позициям.

Если в феврале минувшего года, когда только началась российская спецоперация, в пятерке самых продаваемых на нашем рынке брендов значились отечественная LADA, корейские Kia и Hyundai, а также французская Renault и японская Toyota, то в году наступившем из иностранцев осталась только Kia. Да и то — лишь в качестве догоняющих, кое-как застолбив за собой последнюю строчку в ТОП−5. Помимо непотопляемой «Лады», самой востребованной оказалась продукция «поднебесных» Chery, Haval и Geely. Иначе говоря, китайцы захватили второе, третье и четвертое места в «хит-параде» продаж.

Похоже, еще чуть-чуть, и азиаты начнут вытеснять с пьедестала российскую марку. Если, конечно, АВТОВАЗ не предпримет кардинальных мер. А он, надо признать, их так или иначе предпринимает. Правда, опять же, не без помощи китайских коллег. Во всяком случае, именно они помогут волжанам наладить выпуск новейших кроссоверов на бывшем заводе Nissan в Питере, а также не дадут «умереть» исконно русским моделям без необходимых автокомпонентов. Даже ABS, которую с 3 марта начал устанавливать АВТОВАЗ на обновленную LADA Vesta, поставляет в Тольятти китайская фирма Kesens. Хочется верить, что российские власти не позволят азиатам «похоронить» родной автопром, допустив их к абсолютному лидерству на рынке.

Фото globallookpress.com

Впрочем, это не намерены допустить и недружественные нам страны. Речь, конечно, не про спасение позиций российской «Лады», а о наглой, как им кажется, экспансии в РФ производителей из КНР. По информации авторитетного заморского ресурса Autoevolution, работа китайских брендов в России расценивается, как прямая помощь нашему рынку и экономике в целом. А в условиях санкций подобное недопустимо: «все может оказаться для китайских компаний совсем не радужно, а уж тем более, если они все еще намерены оставить свой след на мировом уровне, включая Европу и США». Иными словами, коллективный Запад откровенно угрожает ребятам из Поднебесной. Но чем? Естественно, введением вторичных санкций в их адрес.

Вот только поверившие в себя буржуины почему-то забывают, что рынок Китая настолько огромен, что и сам вправе диктовать условия миру. Впрочем, азиаты и без того их навязывают партнерам, которые довольно быстро могут превратиться в оппонентов. Например, обязывают иностранцев создавать совместные предприятия, строить локальные заводы, жестко регулировать ценообразование. При желании им перекроют кислород и вовсе. А потому тот же General Motors, имеющий в КНР наибольшее количество машиностроительных площадок, в миг рискует, как бы помягче выразиться, «откурить». Что уж говорить про остальных… Кстати, европейцы, всячески поддакивая штатовским активистам, агрессивно настроенным против России и уже вторично против Китая, начинают понимать, что антироссийская политика США оборачивается проблемами лишь только им самим.

Впрочем, на всякий случай ряд совместных проектов России и КНР замаскирован исключительно под отечественные разработки, а часть вновь прибывших брендов заходит на рынок под никому доселе неизвестными названиями и юридическими лицами. И попробуй подкопайся! Как говорится, собака лает, а караван идет.

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3 марта 2023
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