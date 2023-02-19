В России запрещают эксплуатацию автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Как рассказал на закрытом заседании заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин, ведомство отменило целую россыпь свидетельств, выданных, в частности, в Калининградской области. В ходе выявленных нарушений СБКТС аннулируются, что фактически отменяет действие и паспорта транспортного средства, и СТС. Проще говоря, ездить на таком автомобиле попросту запрещается. Массовые проверки Росстандарт проводит в содружестве с Минэкономразвития, Росаккредитацией и АО «Электронный паспорт».
«Мы будем принимать оперативные меры, включая применение защитительной оговорки техрегламента ТР ТС 018/2011, предусматривающего отмену свидетельства безопасности конструкций транспортных средств и исключение их из реестра, что в дальнейшем влечет за собой отмену электронных паспортов и снятие с регистрационного учета в ГИБДД», — приводит слова представителя Росстандарта Александра Кузьмина Auto.ru.
Важно понимать, что на автомобиль, не имеющий права ездить по дорогам общего пользования, могут легко нарваться покупатели, которые столкнутся с проблемами в ходе оформления только что купленной машины в ГИБДД. В сей список могут попасть легковушки, получившие СБКТС от организации, фактически не имеющей аккредитации, либо выдавшей документ с нарушениями. Чаще всего — из-за несоответствия заявленным техническим характеристикам транспортного средства.
Хорошо, если добросовестный продавец вернет клиенту деньги, но для российских бизнесменов и тех, кто таковыми себя называет, возвращать что-либо покупателю — явление крайне редкое. Поэтому связываться с машинами, ввезенными по «серой» схеме, эксперты настоятельно не рекомендуют. Тем более, что на эти авто нет ни гарантии, ни запасных частей.