В России запрещают эксплуатацию автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Как рассказал на закрытом заседании заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин, ведомство отменило целую россыпь свидетельств, выданных, в частности, в Калининградской области. В ходе выявленных нарушений СБКТС аннулируются, что фактически отменяет действие и паспорта транспортного средства, и СТС. Проще говоря, ездить на таком автомобиле попросту запрещается. Массовые проверки Росстандарт проводит в содружестве с Минэкономразвития, Росаккредитацией и АО «Электронный паспорт».

«Мы будем принимать оперативные меры, включая применение защитительной оговорки техрегламента ТР ТС 018/2011, предусматривающего отмену свидетельства безопасности конструкций транспортных средств и исключение их из реестра, что в дальнейшем влечет за собой отмену электронных паспортов и снятие с регистрационного учета в ГИБДД», — приводит слова представителя Росстандарта Александра Кузьмина Auto.ru.