Как европейцы губят автопром, «благодаря» введению новых запретов

Немного предыстории. Не так давно европейский парламент принял закон, обязывающий автопроизводителей добиться 100-процентного сокращения выбросов отравляющих веществ в атмосферу. Причем до 2035 года в продуктовых линейках должны полностью исчезнуть автомобили с традиционными ДВС! Евросоюз возмечтал запретить их к продаже, невзирая на возмущения и потребителей, и автоконцернов. Но, видимо, что-то пошло не так. Точнее, все.
В первых числах марта министры стран, входящих в состав ЕС, должны были финально проголосовать за введение нового запрета, направленного на «убийство» автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако не случилось. А виной тому — Германия, решившая повременить с выводами, из-за чего, собственно, мероприятие вынужденно отложили. Почему же немцы вдруг задумались над тем, чтобы сорвать глобальные планы Евросоюза по «озеленению» автомобильной промышленности, а вместе с тем и колоссальному «распилу» денежных средств?
По всей видимости, до германцев все-таки дошло, что нововведения могут не помочь, а наоборот — навредить автопрому. Причем не только европейскому, но и «забугорному», в частности, работающему в Старом Свете. Например, американский Ford бесцеремонно начал массовые увольнения персонала из-за отсутствия необходимости содержать сотрудников, не требующихся для разработок якобы модных «гринписовских» технологий. Уже объявлено, что без работы останутся несколько тысяч человек.
Свое беспокойство проявили и в крупнейшем на планете автомобильном альянсе Stellantis, чьи топ-менеджеры, к слову, давно говорят о необходимости получения дополнительных субсидий от властей, дабы в погоне за волшебным электрическим будущем банально не остаться без штанов. Тем более, что в условиях мирового кризиса практически все автостроители испытывают дикие сложности. И, прежде всего, финансовые. Концерны режут модельный ряд, замораживают производство, отказываются от различных проектов и в ряде случаев неслабо демпингуют. Ну, а как еще выживать?
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А потому, смекнув о грядущем крахе автомобильной индустрии, в Германии решили, что ДВС все же не следует лишать права на жизнь. На худой конец — оставить хотя бы моторы с битопливными технологиями. Ладно, если в последний путь придется проводить электротранспорт и разработки в области автономного управления, но похоронить автопром целиком — это уже перебор.
Вероятно, подобные вопросы и стоят на повестке кулуарных обсуждений председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Олафа Шольца. Но факт остается фактом: и производители, и автомобилисты, сжав от волнения вспотевшие кулачки, верят и ждут, что спасать автопром политики будут не глобальным сокращением выбросов СО2, а совсем другим путем. Что ж, как говорится, надежда умирает последней.