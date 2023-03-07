Как европейцы губят автопром, «благодаря» введению новых запретов

Немного предыстории. Не так давно европейский парламент принял закон, обязывающий автопроизводителей добиться 100-процентного сокращения выбросов отравляющих веществ в атмосферу. Причем до 2035 года в продуктовых линейках должны полностью исчезнуть автомобили с традиционными ДВС! Евросоюз возмечтал запретить их к продаже, невзирая на возмущения и потребителей, и автоконцернов. Но, видимо, что-то пошло не так. Точнее, все.

В первых числах марта министры стран, входящих в состав ЕС, должны были финально проголосовать за введение нового запрета, направленного на «убийство» автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако не случилось. А виной тому — Германия, решившая повременить с выводами, из-за чего, собственно, мероприятие вынужденно отложили. Почему же немцы вдруг задумались над тем, чтобы сорвать глобальные планы Евросоюза по «озеленению» автомобильной промышленности, а вместе с тем и колоссальному «распилу» денежных средств?

По всей видимости, до германцев все-таки дошло, что нововведения могут не помочь, а наоборот — навредить автопрому. Причем не только европейскому, но и «забугорному», в частности, работающему в Старом Свете. Например, американский Ford бесцеремонно начал массовые увольнения персонала из-за отсутствия необходимости содержать сотрудников, не требующихся для разработок якобы модных «гринписовских» технологий. Уже объявлено, что без работы останутся несколько тысяч человек.