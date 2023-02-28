Бойцовский характер: почему новому начальнику российского автопрома придется возиться в навозе

Вакантная должность куратора российского автопрома долго пустовала — с сентября 2022 года, как ее покинул Денис Пак. Пять месяцев никто не решался принести себя в жертву обстоятельствам непреодолимой силы — ибо реанимировать, реформировать и ревитализировать автомобильную отрасль после того падения, которое она пережила, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе нереально. А от руководителя направления будут требовать результата если не прямо немедленно, то еще быстрее.
Голым задом на льдине
Даже не очень пристальный взгляд на стиль управления министра промышленности, который им демонстрируется вот уже добрый десяток лет, позволяет понять очевидную вещь — опережающее развитие порученного ему торгово-индустриального кластера в его первоочередные задачи не входит. Иначе мы бы не обнаружили себя в начале прошлого года сидящими голым задом на льдине. С этой стороны новому назначенцу ожидать реальной помощи вряд ли стоит.
А тут еще поручения президента, касаемые развития автопрома — выполнять их, похоже, никто не собирается, но виновного-то под рукой иметь надо. Тем не менее, после долгих поисков такой герой нашелся. Им оказался Игорь Бойцов, бывший генеральный директор питерского завода Nissan, откуда он ушел по некоторым данным в феврале 2021 года.
Управленец с большим опытом именно в автомобильной сфере, г-н Бойцов руководил запуском производства Ford Focus второго поколения во Всеволожске, затем занимал высокие должности на предприятии Toyota, был директором завода Renault в Москве. То есть, на новую должность он шел с открытыми глазами.
Провал провалился сильно
Естественно, Игорь Бойцов должен понимать, что спрашивать с него будут за несколько вчистую проваленных, причем не им(!), направлений. Ему предстоит искать пути импортозамещения, налаживать производство новых локальных моделей, создавать отечественные предприятия по выпуску автомобильных комплектующих. И это при том, что в январе 2023 года собственное производство легковых авто составило по данным Росстата всего 22,4% от уровня января 2022 года.
Очевидно, что задача по капитальному ремонту Провала с тем, чтобы он не очень проваливался, выполнима с колоссальным трудом. Тому, кто отчается на это, нужна не принцесса под венец, а серьезная поддержка на всех уровнях государственного управления. Но, как мимоходом заметил экономист Михаил Хазин, любая бюрократическая система страшно не любит, когда от нее требуют результат.
Она существует совсем для другого — чтобы жить. Поэтому все телодвижения по коренной перестройке автопрома, без которого затея обречена на неуспех, вне всякого сомнения будут умело пресекаться аппаратными средствами.
Уроки конной езды
Конечно, это отрадный факт, что на ключевую позицию в автомобильной отрасли выдвинули умелого и опытного специалиста именно в требуемой области, а не эксперта, скажем, по заморозке овощей. Но ожидать от его деятельности чудес не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока ему в помощь не будут приняты серьезные государственные программы с серьезным бюджетным финансированием и жестким контролем за расходованием средств.
А пока суд да дело, всем любителям быстрой езды стоит присматриваться к гужевому транспорту. Кстати, там нынче тоже не без проблем. Комитет Госдумы надысь одобрил штрафы за неправильное обращение с навозом — можете пострадать на 450 000 рублей, если ваше средство передвижения случайно не там навалит кучу.