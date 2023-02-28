Бойцовский характер: почему новому начальнику российского автопрома придется возиться в навозе

Вакантная должность куратора российского автопрома долго пустовала — с сентября 2022 года, как ее покинул Денис Пак. Пять месяцев никто не решался принести себя в жертву обстоятельствам непреодолимой силы — ибо реанимировать, реформировать и ревитализировать автомобильную отрасль после того падения, которое она пережила, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе нереально. А от руководителя направления будут требовать результата если не прямо немедленно, то еще быстрее.

Голым задом на льдине

Даже не очень пристальный взгляд на стиль управления министра промышленности, который им демонстрируется вот уже добрый десяток лет, позволяет понять очевидную вещь — опережающее развитие порученного ему торгово-индустриального кластера в его первоочередные задачи не входит. Иначе мы бы не обнаружили себя в начале прошлого года сидящими голым задом на льдине. С этой стороны новому назначенцу ожидать реальной помощи вряд ли стоит.

А тут еще поручения президента, касаемые развития автопрома — выполнять их, похоже, никто не собирается, но виновного-то под рукой иметь надо. Тем не менее, после долгих поисков такой герой нашелся. Им оказался Игорь Бойцов, бывший генеральный директор питерского завода Nissan, откуда он ушел по некоторым данным в феврале 2021 года.