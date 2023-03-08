Господин Кылычдароглу: почему этим летом российский авторынок ждет очередной коллапс

С началом украинских событий турки заняли явно двуличную, но в целом достаточно лояльную по отношению к России позицию. Отправки вооружений собственного производства «хероям» органично сочетаются с поставками в РФ всевозможной подсанкционной продукции. В том числе машин и автокомпонентов.

Кроме того, администрация нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана с большим одобрением относится к экспорту в нашу страну широчайшей номенклатуры запчастей, выпускаемых местными предприятиями. «Главтурок» ведет свой народ по извилистому пути, лавируя между интересами НАТО и России, сдабривая свою риторику реверансами в наш адрес и периодическими «наездами» на европейцев.

Сложившийся статус-кво более-менее устраивает всех участников этого спектакля. Но сразу после президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая, все может очень круто поменяться. До последнего времени оппозиция Эрдогану была достаточно разрознена. Три-четыре партии, стремящиеся усадить своего кандидата на «трон» турецкого лидера, грызлись между собой. Что позволяло «большому другу России» Эрдогану чувствовать себя достаточно уверенно в преддверии президентского ралли. Но на этой неделе заклятые друзья-оппозиционеры договорились и выдвинули единого кандидата в качестве соперника действующему президенту Турецкой Республики.