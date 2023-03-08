Господин Кылычдароглу: почему этим летом российский авторынок ждет очередной коллапс

С началом украинских событий турки заняли явно двуличную, но в целом достаточно лояльную по отношению к России позицию. Отправки вооружений собственного производства «хероям» органично сочетаются с поставками в РФ всевозможной подсанкционной продукции. В том числе машин и автокомпонентов.
Кроме того, администрация нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана с большим одобрением относится к экспорту в нашу страну широчайшей номенклатуры запчастей, выпускаемых местными предприятиями. «Главтурок» ведет свой народ по извилистому пути, лавируя между интересами НАТО и России, сдабривая свою риторику реверансами в наш адрес и периодическими «наездами» на европейцев.
Сложившийся статус-кво более-менее устраивает всех участников этого спектакля. Но сразу после президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая, все может очень круто поменяться. До последнего времени оппозиция Эрдогану была достаточно разрознена. Три-четыре партии, стремящиеся усадить своего кандидата на «трон» турецкого лидера, грызлись между собой. Что позволяло «большому другу России» Эрдогану чувствовать себя достаточно уверенно в преддверии президентского ралли. Но на этой неделе заклятые друзья-оппозиционеры договорились и выдвинули единого кандидата в качестве соперника действующему президенту Турецкой Республики.
Им стал совершенно неизвестный подавляющему большинству россиян некий Кемаль Кылычдароглу — председатель Народно-республиканской партии. Это означает, что у Эрдогана и олицетворяемых им отношений с Россией после 14 мая могут появиться большие проблемы. Ведь экономика Турции сейчас пребывает в отвратительной форме. И уже сейчас можно не сомневаться: Кылычдароглу по полной программе использует в борьбе с Эрдоганом жупелы дикой инфляции в экономике и «кейс» недавнего разрушительного землетрясения. С очень большими шансами на успех своей затеи. Благодаря чему уже через каких-то 2—3 месяца фамилия актуального турецкого президента будет звучать как Кылычдароглу.
Этот турок уже очень давно недоволен нынешней «пророссийской политикой» Турции. И от него ожидают резкого разворота страны в русло американо-европейской политики. Следствием чего станет схлопывание «турецких» схем параллельного импорта в Россию (что, кстати, отлично согласуется с десятым пакетом антироссийских санкций).
Запчасти и комплектующие из Европы и США поедут по еще более обходным маршрутам минуя Турцию — намного дольше и дороже. Российский рынок автокомпонентов от этого не помрет в одночасье. Но владельцы автомобилей европейских марок из-за президента Кылычдароглу станут заметно беднее. Кризис на отечественном рынке усугубится. К сожалению, что-либо поделать с надвигающейся коллизией мы все равно не в состоянии.