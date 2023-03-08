Господин Кылычдароглу: почему этим летом российский авторынок ждет очередной коллапс

фото globallookpress.com
Ни для кого уже давно не секрет, что отечественный авторынок сейчас скорее жив, чем мертв во многом благодаря корыстной лояльности нынешнего турецкого вождя. Однако, по мнению портала «АвтоВзгляд», все может радикально измениться сразу после майских выборов тамошнего президента.
Максим Строкер

С началом украинских событий турки заняли явно двуличную, но в целом достаточно лояльную по отношению к России позицию. Отправки вооружений собственного производства «хероям» органично сочетаются с поставками в РФ всевозможной подсанкционной продукции. В том числе машин и автокомпонентов.

Кроме того, администрация нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана с большим одобрением относится к экспорту в нашу страну широчайшей номенклатуры запчастей, выпускаемых местными предприятиями. «Главтурок» ведет свой народ по извилистому пути, лавируя между интересами НАТО и России, сдабривая свою риторику реверансами в наш адрес и периодическими «наездами» на европейцев.

Сложившийся статус-кво более-менее устраивает всех участников этого спектакля. Но сразу после президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая, все может очень круто поменяться. До последнего времени оппозиция Эрдогану была достаточно разрознена. Три-четыре партии, стремящиеся усадить своего кандидата на «трон» турецкого лидера, грызлись между собой. Что позволяло «большому другу России» Эрдогану чувствовать себя достаточно уверенно в преддверии президентского ралли. Но на этой неделе заклятые друзья-оппозиционеры договорились и выдвинули единого кандидата в качестве соперника действующему президенту Турецкой Республики.

фото globallookpress.com

Им стал совершенно неизвестный подавляющему большинству россиян некий Кемаль Кылычдароглу — председатель Народно-республиканской партии. Это означает, что у Эрдогана и олицетворяемых им отношений с Россией после 14 мая могут появиться большие проблемы. Ведь экономика Турции сейчас пребывает в отвратительной форме. И уже сейчас можно не сомневаться: Кылычдароглу по полной программе использует в борьбе с Эрдоганом жупелы дикой инфляции в экономике и «кейс» недавнего разрушительного землетрясения. С очень большими шансами на успех своей затеи. Благодаря чему уже через каких-то 2—3 месяца фамилия актуального турецкого президента будет звучать как Кылычдароглу.

Этот турок уже очень давно недоволен нынешней «пророссийской политикой» Турции. И от него ожидают резкого разворота страны в русло американо-европейской политики. Следствием чего станет схлопывание «турецких» схем параллельного импорта в Россию (что, кстати, отлично согласуется с десятым пакетом антироссийских санкций).

Запчасти и комплектующие из Европы и США поедут по еще более обходным маршрутам минуя Турцию — намного дольше и дороже. Российский рынок автокомпонентов от этого не помрет в одночасье. Но владельцы автомобилей европейских марок из-за президента Кылычдароглу станут заметно беднее. Кризис на отечественном рынке усугубится. К сожалению, что-либо поделать с надвигающейся коллизией мы все равно не в состоянии.

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8 марта 2023
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