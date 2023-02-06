Как землетрясение в Турции повлияет на российский авторынок

На юго-востоке Турции минувшей ночью было очень громко, страшно и разрушительно. Там произошло мощнейшее землетрясение. Максимальная магнитуда толчков по данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра достигла 7,5—7,8 баллов. Эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Воздействие ощущалось еще в шести регионах страны: Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе. Обрушились сотни зданий. В районе деревни Топбогаз взорвался магистральный газопровод. На данный момент известно по меньшей мере о 76 погибших. Количество пострадавших исчисляется сотнями и продолжает расти.

В последствии было зарегистрировано не менее 22 афтершоков, самый мощный из которых — с магнитудой 6,6 баллов. В случае подобных трагедий новостные ленты обычно заполнены сообщениями о человеческих жертвах и разрушенных жилищах: потери промышленных предприятий массового потребителя информации не интересуют. Хотя они обязательно имеют место. Рушатся цеха и ангары, уничтожается оборудование. Почему это особенно важно в призме турецкого землетрясения? В массовом сознании россиян Турция прочно ассоциируется с образами страны-курорта с солнечными пляжами и «олинклюзивом», с качественной сельхозпродукцией и беспилотниками «Байрактар», которые успешно сбивает российская ПВО.