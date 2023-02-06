Как землетрясение в Турции повлияет на российский авторынок

На юго-востоке Турции минувшей ночью было очень громко, страшно и разрушительно. Там произошло мощнейшее землетрясение. Максимальная магнитуда толчков по данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра достигла 7,5—7,8 баллов. Эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Воздействие ощущалось еще в шести регионах страны: Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе. Обрушились сотни зданий. В районе деревни Топбогаз взорвался магистральный газопровод. На данный момент известно по меньшей мере о 76 погибших. Количество пострадавших исчисляется сотнями и продолжает расти.
В последствии было зарегистрировано не менее 22 афтершоков, самый мощный из которых — с магнитудой 6,6 баллов. В случае подобных трагедий новостные ленты обычно заполнены сообщениями о человеческих жертвах и разрушенных жилищах: потери промышленных предприятий массового потребителя информации не интересуют. Хотя они обязательно имеют место. Рушатся цеха и ангары, уничтожается оборудование. Почему это особенно важно в призме турецкого землетрясения? В массовом сознании россиян Турция прочно ассоциируется с образами страны-курорта с солнечными пляжами и «олинклюзивом», с качественной сельхозпродукцией и беспилотниками «Байрактар», которые успешно сбивает российская ПВО.
Между тем, в Турции работают более 1000 производителей, выпускающих самые разные автокомплектующие. Они снабжают весь мир как конвейерным «оригиналом», так и запчастями, реализуемыми в автомагазинах. Кроме того, на турецкой земле функционирует 13 автосборочных предприятий — как легковых, так и грузовых. Среди них СП с Renault, Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Hyundai. Автозаводы, к счастью, расположены по большей части в северо-западной части страны и от землетрясения сильно пострадать не должны. Да и для нас их сохранность не особо важна, поскольку в Россию они свою продукцию не экспортируют. По крайней мере — официально.
А вот проблемы у турецких производителей автозапчастей отечественному рынку совсем ни к чему. Ведь они поставляют к нам самые разные компоненты и комплектующие — начиная с деталей подвески и заканчивая приводами трансмиссии и автоэлектроникой. Сбои в логистических потоках из Турции на российский рынок автозапчастей, и так не особо избалованный предложением, грозит увеличением сроков доставки заказанных комплектующих, возникновением спонтанных дефицитов тех или иных видов автодеталей и, как следствие, ростом розничных цен в автомагазинах.