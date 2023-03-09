Почему китайцы не хотят и не будут возить в Россию бюджетные автомобили

Вторым немаловажным моментом является тот факт, что «поднебесные» марки научились характерным для нашей страны приемчикам ведения коммерческой деятельности. Да, выросли ввозные пошлины, акцизы, утилизационный сбор и НДС, а потому, спрашивается, зачем тащить в Россию дешевые машины, работая если и не в убыток, как это долгие годы делали те же корейцы, то хотя бы с минимальной маржой? Тем более, что сверху ложатся и выросшие затраты на логистику, не говоря уже о дилерской марже в 10—20%.

Поэтому китайцам гораздо проще выступать в куда более прибыльных сегментах, например, SUV, где даже некогда доступные модели сильно прибавили в стоимости. И не только из-за вышеупомянутых факторов, но и по причине дефицита автомобилей, а также банальной жадности продавцов. Деятельность последних, напомним, у нас до сих пор никак и никем не регулируется. Импортеры и дилеры навешивают прайсы на свою продукцию по методу «хочу вот столько, остальное — по барабану».

Вероятно, частично сгладить ситуацию могут запустившиеся в России локальные производства, но на сильное удешевление выпущенных местными заводами машин надеяться не стоит. Локализация дает возможность «забугорным» автостроителям получать дополнительные субсидии на поставку комплектующих, но как показывает практика, конечному потребителю от этого ни горячо, ни холодно.