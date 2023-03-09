Почему китайцы не хотят и не будут возить в Россию бюджетные автомобили

Пока коллективный Запад не обрушил вторичные санкции на китайских автостроителей, активно атакующих российский рынок, азиаты стремительно продолжают заполнять освободившийся от прочих иностранных компаний автомобильный сектор страны. Причем они намерены завоевывать позиции не целиком, а точечно. К тому же, избавив отечественных покупателей от возможности приобретать дешевые машины. Как это, к примеру, было с Lifan, забросавшим Россию своими моделями, застолбив за собой абсолютное лидерство среди всех китайских марок, которое бренд удерживал несколько лет подряд.
Для массового потребителя всегда найдется LADA, а тем, кто желает ездить на иномарках, ничего не остается, как переплачивать втридорога. Да, ребятки из КНР решили брать рынок «не оптом», а за счет высокой маржинальности. Как это, к слову, всегда делали бренды, работающие в премиальном сегменте. Иными словами, прибыль китайцы хотят получать не за счет колоссальных объемов продаж, а благодаря дороговизне своей продукции. Проще говоря, пока никаких активных действий со стороны западных политических фанатиков не последовало, азиаты будут рвать, что есть мочи.
Вторым немаловажным моментом является тот факт, что «поднебесные» марки научились характерным для нашей страны приемчикам ведения коммерческой деятельности. Да, выросли ввозные пошлины, акцизы, утилизационный сбор и НДС, а потому, спрашивается, зачем тащить в Россию дешевые машины, работая если и не в убыток, как это долгие годы делали те же корейцы, то хотя бы с минимальной маржой? Тем более, что сверху ложатся и выросшие затраты на логистику, не говоря уже о дилерской марже в 10—20%.
Поэтому китайцам гораздо проще выступать в куда более прибыльных сегментах, например, SUV, где даже некогда доступные модели сильно прибавили в стоимости. И не только из-за вышеупомянутых факторов, но и по причине дефицита автомобилей, а также банальной жадности продавцов. Деятельность последних, напомним, у нас до сих пор никак и никем не регулируется. Импортеры и дилеры навешивают прайсы на свою продукцию по методу «хочу вот столько, остальное — по барабану».
Вероятно, частично сгладить ситуацию могут запустившиеся в России локальные производства, но на сильное удешевление выпущенных местными заводами машин надеяться не стоит. Локализация дает возможность «забугорным» автостроителям получать дополнительные субсидии на поставку комплектующих, но как показывает практика, конечному потребителю от этого ни горячо, ни холодно.