Как Си Цзиньпин может убить остатки российского автопрома

Сначала — об официальном: китайского лидера Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на пост председателя КНР. Прерывая долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, отмечу, что за его кандидатуру единогласно проголосовали все 2952 депутата Всекитайского собрания народных представителей. Одно только то, что этот джентльмен вновь продемонстрировал свою полнейшую власть над 1,5-миллиардами из почти 8-ми проживающих на планете Земля людей само по себе заслуживает внимания.

И уж тем более это важно в свете того, что сейчас Китай для российской экономики вообще и для отечественного авторынка с автопромом в частности — свет в окошке. Мистер Си успешно рулил Поднебесной последние 10 лет. Все эти годы Россия и Китай поддерживали вполне дружелюбные взаимоотношения. В том числе и в экономике. Судя по всему, так оно и продолжится. Хотя и с поправкой на связанную с Украиной общую ситуацию в мире, когда над китайским бизнесом довлеют угрозы американских санкций за сотрудничество с Россией. Из-за них азиаты побаиваются по полной программе поставлять на наш рынок свою высокотехнологичную продукцию и прочее нужное нам добро.