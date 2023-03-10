Как Си Цзиньпин может убить остатки российского автопрома

Сначала — об официальном: китайского лидера Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на пост председателя КНР. Прерывая долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, отмечу, что за его кандидатуру единогласно проголосовали все 2952 депутата Всекитайского собрания народных представителей. Одно только то, что этот джентльмен вновь продемонстрировал свою полнейшую власть над 1,5-миллиардами из почти 8-ми проживающих на планете Земля людей само по себе заслуживает внимания.
И уж тем более это важно в свете того, что сейчас Китай для российской экономики вообще и для отечественного авторынка с автопромом в частности — свет в окошке. Мистер Си успешно рулил Поднебесной последние 10 лет. Все эти годы Россия и Китай поддерживали вполне дружелюбные взаимоотношения. В том числе и в экономике. Судя по всему, так оно и продолжится. Хотя и с поправкой на связанную с Украиной общую ситуацию в мире, когда над китайским бизнесом довлеют угрозы американских санкций за сотрудничество с Россией. Из-за них азиаты побаиваются по полной программе поставлять на наш рынок свою высокотехнологичную продукцию и прочее нужное нам добро.
Однако после переизбрания Си на еще один срок кое-чего наверняка изменится. Самое главное здесь, что он получил карт-бланш на окончательную зачистку в руководстве страны и китайской компартии соперничающего с ним так называемого клана комсомольцев, — старичков-функционеров, относительно лояльно настроенных по отношению к США и Западу вообще. Завершение этой «разборки» в высшем китайском руководстве здорово развязывает руки Си Цзиньпину во всех смыслах. С ним во главе Китай теперь будет как никогда силен и един в деле достижении поставленных целей.
В том числе и в отношении России. Уже известно, что визит нового-старого китайского лидера в нашу страну ожидается в самое ближайшее время — 21 марта. И целью его явно не будет одно лишь ритуальное пожимание руки российскому коллеге Владимиру Путину. Наверняка речь пойдет не только об Украине. Этот-то конфликт играет лишь на руку экономике Поднебесной. Скорее всего речь пойдет о надвигающемся обострении противостояния Китая с США — как в тайваньском вопросе, так и в глобальной экономике.
И, похоже, товарищ Си будет требовать от российского руководства, зажатого в тиски СВО, много чего полезного для Китая — в счет «оплаты» поддержки со стороны КНР. Не удивимся, например, если «по итогам плодотворных двусторонних переговоров» китайцам сдадут с потрохами российский потребительский рынок, снизив до смешного уровня таможенные пошлины для товаров из Поднебесной. В автомобильной сфере это будет означать быструю и болезненную смерть отечественного автопрома. У него больше не выйдет барахтаться за пусть и не особо надежным, но все-таки действенным барьером заградительных пошлин.
К нам хлынет дешевое китайское «все чего душе угодно» — от гвоздей и презервативов до холодильников и автомобилей. Практически по внутрикитайским ценам. А взамен бизнесмены из КНР приберут к рукам отечественные природные ресурсы. Чудовищный конгломерат, основанный на бесконечных запасах дешевого российского сырья и мощнейшей китайской промышленности, превратится в непобедимого экономического монстра, с которым не сможет конкурировать никто в мире, включая США. Вот только о «национальной гордости великороссов» после этого придется забыть навсегда.