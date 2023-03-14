С какими проблемами столкнется покупатель подержанного Mitsubishi Lancer X

«Лансер» попал на конвейер в 2007 году, а в 2010-ом прережил рестайлинг. Интересно, что на некоторых рынках модель выпускают до сих пор. Например, в Малайзии «четырехдверку» знают под брендом Proton. Это говорит о том, что даже сейчас «японец» не растерял своих потребительских качеств.

Что касается России, то в 2010 году маркетологи убрали из линейки хетчбэк с 2-литровым мотором. А ведь его продавали с полным приводом, который конструктивно схож с тем, что работает на «Аутлендере».

Кстати, «Лансеры», идущие на наш рынок, собирали в Японии. Видимо, именно потому их красили и «антикорили» как надо. Итог — ржавчина появляется на кузове довольно редко.

Салон старомодный, но довольно крепкий. Пластик даже в очень «поюзанных» экземплярах не скрипит. Единственное за чем нужно следить, так это за системой кондиционирования. Грязь забивает зазор между радиаторами двигателя и «кондея». Чтобы не было перегрева, нужно снимать охладители и мыть их. Обычно это делают через каждые 50 000 км.