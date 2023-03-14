С какими проблемами столкнется покупатель подержанного Mitsubishi Lancer X

«Лансер» попал на конвейер в 2007 году, а в 2010-ом прережил рестайлинг. Интересно, что на некоторых рынках модель выпускают до сих пор. Например, в Малайзии «четырехдверку» знают под брендом Proton. Это говорит о том, что даже сейчас «японец» не растерял своих потребительских качеств.
Что касается России, то в 2010 году маркетологи убрали из линейки хетчбэк с 2-литровым мотором. А ведь его продавали с полным приводом, который конструктивно схож с тем, что работает на «Аутлендере».
Кстати, «Лансеры», идущие на наш рынок, собирали в Японии. Видимо, именно потому их красили и «антикорили» как надо. Итог — ржавчина появляется на кузове довольно редко.
Салон старомодный, но довольно крепкий. Пластик даже в очень «поюзанных» экземплярах не скрипит. Единственное за чем нужно следить, так это за системой кондиционирования. Грязь забивает зазор между радиаторами двигателя и «кондея». Чтобы не было перегрева, нужно снимать охладители и мыть их. Обычно это делают через каждые 50 000 км.
Российская гамма силовых агрегатов включала бензиновые моторы объемом 1,5 л (109 л. с.), 1,6 л (117 л. с.), 1,8 л (143 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.). Первые два — масложоры, особенно если регулярно давить педаль газа в пол. Из-за повышенного угара остатки смазки забивают масляные каналы, а потом закоксовываются кольца. Более мощная пара из семейства 4B куда надежнее. Ресурс этих агрегатов до капремонта составляет внушительные 200 000 км. Так что если выбирать автомобиль, то только с 1,8 или 2-литровым «сердцем». Но нужно быть осторожным. Оба работают в паре с самым проблемным местом машины — вариатором.
CVT японской фирмы Jatco капризен и требует квалифицированного обслуживания. Да и его радиатор охлаждения расположен в самом грязном месте. Из-за этого он быстро забивается грязью и «варик» перегревается. Интересно, что после рестайлинга узел вообще убрали! Поэтому многие владельцы «самопально» возвращают охладитель на место, дабы продлить ресурс коробке передач.
В подвеске основное внимание к «резинкам». Они «живут» всего 60 000 км. А на 90 000 км обычно меняют одну из шаровых опор. Каждая опора идет вместе с рычагом. Что касается амортизаторов, то их ресурс около 120 000 км.
Но в целом, Lancer X довольно ликвидный автомобиль. А еще он крепкий и интересный внешне. Моторы надежны, требует внимания лишь трансмиссия.