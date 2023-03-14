Как ушлые автовладельцы качественно ремонтируют подвеску, не покупая запчастей

Автопроизводители всего мира довели до совершенства принцип, авторство которого приписывают Генри Форду. Он требует выпускать машины для того, чтобы потом продавать запчасти к ним. И в современной легковушке «одноразовым» сделано все, что только возможно. В том числе и детали подвески. Возьмем, к примеру, какой-нибудь рычаг.

Это здоровенная железяка с приделанными к ней двумя или тремя шаровыми шарнирами. Вышел один такой шарнирчик из строя — все, выкидывай весь рычаг и меняй его на новый, дорогой автовладелец! Потому что узел этот неразборный — производитель специально спроектировал его таким. Ему же выгодно потом продать тебе не одну «шаровую», а весь рычаг в сборе.

Переход на применение неоригинальных запчастей для подвески частично спасает кошелек водителя. Однако не совсем. Но выход есть. Причем особенно кайфуют, обнаружив его, владельцы подержанного «премиума», запчасти для ремонта которого порой стоят так, будто их делают из золота. Итак, первый способ — самый бюджетный и достаточно эффективный. Его суть в том, что в раздолбанную шаровую (порой даже без ее демонтажа!), в расплавленном виде закачивают специальный пластик. Он заполняет все пустоты и потом затвердевает, превращаясь в новый вкладыш шаровой.