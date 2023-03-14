Как ушлые автовладельцы качественно ремонтируют подвеску, не покупая запчастей

Автопроизводители всего мира довели до совершенства принцип, авторство которого приписывают Генри Форду. Он требует выпускать машины для того, чтобы потом продавать запчасти к ним. И в современной легковушке «одноразовым» сделано все, что только возможно. В том числе и детали подвески. Возьмем, к примеру, какой-нибудь рычаг.
Это здоровенная железяка с приделанными к ней двумя или тремя шаровыми шарнирами. Вышел один такой шарнирчик из строя — все, выкидывай весь рычаг и меняй его на новый, дорогой автовладелец! Потому что узел этот неразборный — производитель специально спроектировал его таким. Ему же выгодно потом продать тебе не одну «шаровую», а весь рычаг в сборе.
Переход на применение неоригинальных запчастей для подвески частично спасает кошелек водителя. Однако не совсем. Но выход есть. Причем особенно кайфуют, обнаружив его, владельцы подержанного «премиума», запчасти для ремонта которого порой стоят так, будто их делают из золота. Итак, первый способ — самый бюджетный и достаточно эффективный. Его суть в том, что в раздолбанную шаровую (порой даже без ее демонтажа!), в расплавленном виде закачивают специальный пластик. Он заполняет все пустоты и потом затвердевает, превращаясь в новый вкладыш шаровой.
Рецептура такова, что застывший пластик становится прочнее заводского вкладыша. Стоит процедура около 600 ₽ Восстановленная деталь потом без нареканий ходит около 25 000 км. Эту операцию можно повторять до трех раз в течение жизни опоры. «На круг» реанимация трех опор рычага подвески обойдется в 3000—4000 рублей — включая стоимость операции снять/поставить весь узел на машину. И это при том, что только одна лишь покупка более-менее качественного «неоригинала» подобной запчасти для какого-нибудь «японца» обойдется в сумму от 3000 до 15 000 рублей — и это без учета стоимости работы автослесаря. Экономия налицо.
Более серьезный подход к восстановлению шаровых шарниров предполагает их разборку, шлифовку, установку нового вкладыша и закладку новой смазки. Цена таких работ выше — порядка 1000 рублей за один узел. Но это все равно оказывается как минимум вдвое выгоднее покупки новой детали. К тому же шарнир после реанимации становится разборным и ремонтопригодным — неограниченное число раз.
Что касается сайлентблоков, то и их восстанавливают, избегая дорогостоящей замены на новые. Тут с помощью пресса заменяют изношенный упругий элемент на вкладыш из полимерного материала. Который при бережной эксплуатации машины оказывается чуть ли ни вечным.