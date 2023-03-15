Самые ходовые корейские авто, прибывшие в Россию по параллельному импорту

Судя по всему, это как раз тот самый случай, когда импорт — «не параллелен». Еще бы, ведь благодаря «серым» схемам на рынок хлынул такой поток разножанровых машин, что разбегаются глаза. Причем ранее о многих из моделей русский человек и слыхом не слыхивал. То ли еще будет — ассоциация «Российские автомобильные дилеры» прогнозирует дальнейшее расширение гаммы импортируемых в страну авто. Ожидается, что ассортимент четырехколесной техники в ближайшие месяцы пополнится десятками свежих моделей. В их числе, естественно, и столь полюбившиеся нашему брату «корейцы».

Если раньше о каком-нибудь неприлично внедорожном Hyundai Santa Cruz мы могли лишь мечтать, то теперь, как говорится, ничего невозможного нет. Тот же Kia Sportage, успевший встать на российский конвейер, но толком не сумевший попасть в официальный сток, совсем несложно найти у дилеров и частных продавцов. Впрочем, среди востребованных корейских легковушек есть и куда более изысканные варианты. Например, кроссовер Hyundai Kona, переживший инъекцию адреналина в виде N-версии и радикальные метаморфозы в дизайне. За космическуюу внешность и пару литров под капотом с народа просят от 1 700 000 до 3 000 000 рублей.

А как вам понравится обновленный Kia Seltos, получивший целую россыпь умных систем безопасности и опций комфорта? Красив и практичен. Причем в России уже достаточно машин как из Кореи, так и из Китая. В последнем случае речь идет о модели KX3 в гламурном обмундировании Fashion Edition, козыряющим стильным декоративным обвесом и специальным стайлинг-пакетом. Цена вопроса — от 2 500 000 рублей.