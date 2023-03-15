Самые ходовые корейские авто, прибывшие в Россию по параллельному импорту

Судя по всему, это как раз тот самый случай, когда импорт — «не параллелен». Еще бы, ведь благодаря «серым» схемам на рынок хлынул такой поток разножанровых машин, что разбегаются глаза. Причем ранее о многих из моделей русский человек и слыхом не слыхивал. То ли еще будет — ассоциация «Российские автомобильные дилеры» прогнозирует дальнейшее расширение гаммы импортируемых в страну авто. Ожидается, что ассортимент четырехколесной техники в ближайшие месяцы пополнится десятками свежих моделей. В их числе, естественно, и столь полюбившиеся нашему брату «корейцы».
Если раньше о каком-нибудь неприлично внедорожном Hyundai Santa Cruz мы могли лишь мечтать, то теперь, как говорится, ничего невозможного нет. Тот же Kia Sportage, успевший встать на российский конвейер, но толком не сумевший попасть в официальный сток, совсем несложно найти у дилеров и частных продавцов. Впрочем, среди востребованных корейских легковушек есть и куда более изысканные варианты. Например, кроссовер Hyundai Kona, переживший инъекцию адреналина в виде N-версии и радикальные метаморфозы в дизайне. За космическуюу внешность и пару литров под капотом с народа просят от 1 700 000 до 3 000 000 рублей.
А как вам понравится обновленный Kia Seltos, получивший целую россыпь умных систем безопасности и опций комфорта? Красив и практичен. Причем в России уже достаточно машин как из Кореи, так и из Китая. В последнем случае речь идет о модели KX3 в гламурном обмундировании Fashion Edition, козыряющим стильным декоративным обвесом и специальным стайлинг-пакетом. Цена вопроса — от 2 500 000 рублей.
Для тех, кто желает что-нибудь попроще, найдется бюджетный компактный кроссовер Hyundai Bayon, построенный на платформе Hyundai i20. За 2 100 000 укрепившихся российских рублей можно выудить машинку с движком о 100 «лошадях». Да, негусто, но для города сойдет. По крайней мере, уж лучше «корейца», чем отечественную LADA за те же деньги.
Весьма активно скупают россияне освеженные кроссоверы Hyundai Santa Fe и минивэны Kia Carnival. В первом случае машины продаются по цене от 3 750 000 до 5 000 000 рублей, а во втором — от 4 900 000 до 5 500 000 «деревянных». Кстати, альтернативой может стать не менее «микроавтобусный» Hyundai Custo — соплатформенный вэн, названный в честь легендарного путешественника Жака-Ива Кусто. Цены на модель стартуют от 3 600 000 рублей — за 170 сил в моторном отсеке. Агрегат объемом 2 литра попросит доплаты минимум в 200 000 «целковых».
А еще особым спросом пользуется флагманский «проходимец» Hyundai Palisade преимущественно с дизельным мотором, который готов порадовать владельца за без малого 7 000 000 рублей. А вот бензиновый Kia Sorento выйдет почти вдвое дешевле.
В общем, как видно, «корейцев» на рынке — пруд пруди. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Вот только следует помнить, что ни на один «параллельно» ввезенный автомобиль не распространяется официальная гарантия. Поэтому, выкладывая кровно заработанные за «серую» новинку, подумайте: стоит ли игра свеч?