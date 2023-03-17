Босс Porsche проговорился об истинном смысле перехода автопроизводителей на электромобили

Никто не тянул за язык генерального директора Porsche AG. Но герр Оливер Блюм на днях сам вывалил почтенной публике всю правду-матку, распинаясь перед журналистами в ходе очередной стильненько оформленной презентации. Посвященной фирменной программе под названием Road to 20. Если коротко, то компания собирается переть «вперед и вверх» в рамках всеобщего тренда на электрификацию.

Вслед за электрическим Porsche Taycan, в 2024 году покупателям выкатят электрический Macan. Появление электрического Porsche 718 запланировано на 2025-й, а затем Европа и прочая вселенная увидят полностью электрический Cayenne. Короче говоря, Porsche намерена к 2030-ому году поднять долю электрических моделей в своей линейке выше 80%. И даже соорудить в будущем новую (разумеется — тоже полностью электрическую) модель кроссовера крупнее Cayenne.

«Ну и флаг им там всем в руки», — скажете вы на это. А лично я добавлю от себя еще и «барабан на шею и паровоз им навстречу»! Но самая соль кроется в другой части выступления г-на Блюма. Она примечательна тем, что прекрасно объясняет думающему человеку: зачем на самом деле немецкой компании вся эта электрическая мода.