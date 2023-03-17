Босс Porsche проговорился об истинном смысле перехода автопроизводителей на электромобили

Никто не тянул за язык генерального директора Porsche AG. Но герр Оливер Блюм на днях сам вывалил почтенной публике всю правду-матку, распинаясь перед журналистами в ходе очередной стильненько оформленной презентации. Посвященной фирменной программе под названием Road to 20. Если коротко, то компания собирается переть «вперед и вверх» в рамках всеобщего тренда на электрификацию.
Вслед за электрическим Porsche Taycan, в 2024 году покупателям выкатят электрический Macan. Появление электрического Porsche 718 запланировано на 2025-й, а затем Европа и прочая вселенная увидят полностью электрический Cayenne. Короче говоря, Porsche намерена к 2030-ому году поднять долю электрических моделей в своей линейке выше 80%. И даже соорудить в будущем новую (разумеется — тоже полностью электрическую) модель кроссовера крупнее Cayenne.
«Ну и флаг им там всем в руки», — скажете вы на это. А лично я добавлю от себя еще и «барабан на шею и паровоз им навстречу»! Но самая соль кроется в другой части выступления г-на Блюма. Она примечательна тем, что прекрасно объясняет думающему человеку: зачем на самом деле немецкой компании вся эта электрическая мода.
Оказывается, что в названии плана Road to 20 цифирь взята отнюдь не с потолка. Она означает, что бренд, выводя на рынок кучу «электричек», решил добиться операционной рентабельности свыше 20%! Для обычного человека это пустой звук. Поэтому скажу, что у Volkswagen эта самая рентабельность не превышает 3—5%. У премиального BMW по итогам 2022 года она не дотянула до 8%. На таком фоне Porsche, уже вовсю двигающий на рынок свои электрокары, в прошедшем году получил рентабельность на уровне почти 18%. А теперь сравните это с 7,5% аналогичного показателя у той же Hyundai, только-только по-серьезному вплывающей в этот сегмент рынка.
В общем, электрический «ларчик» (как и всегда, впрочем) просто открывается — деньгами. Благодаря всеобщему помешательству на экологии, электромобили теперь можно продавать значительно дороже, чем аналогичные по потребительским свойствам машины с ДВС. Только и всего. Ведь большинство экопокупателей «электричек» уверены (спасибо умелому манипулированию общественным мнением со стороны экоактивистов!), что электричество добывают из домашней розетки. А не путем непрерывного сжигания миллионов тонн угля и природного газа. А раз «пипл хавает», то почему бы не «впарить» ему за дорого нечто эдакое? Пусть и ущербное по сути, зато модное по форме!