Американские банкиры приготовили для российского авторынка жуткую долларовую «бомбу»

До известных событий прошлого года все иностранные производители автомобилей, работавшие в России, в конечном счете получали прибыль с нашего рынка в долларах и евро. Не важно, какой там курс рубля за окном. Главное — циферки прибыли в отчетах, выраженные в американской или европейской валюте. Во многом из-за этого росийские цены на автомобили в последние годы были просто «конскими» — особенно на модели, импортируемые из-за рубежа.

Когда началась коронавирусная эпопея с дефицитом автомобилей, иностранцы в конец обнаглели и начали «ломить» совсем уж несусветную долларо-евровую маржу с российских покупателей. Но вот наступили новые времена и с началом СВО из России отвалили «европейцы» с «японцами» и остатками «американцев». Фактически остались только китайские автопроизводители.

Казалось бы — ура: прощай империалистически-санкционный «бакс», здравствуй дружеский юань! А вот и ничего подобного. Китайцы в массе своей, как выяснилось, предпочитают доллары в расчетах. Да что там о китайцах говорить, когда даже российская таможня до сих пор высчитывает пошлины в недружественных евро!