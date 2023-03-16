Американские банкиры приготовили для российского авторынка жуткую долларовую «бомбу»

До известных событий прошлого года все иностранные производители автомобилей, работавшие в России, в конечном счете получали прибыль с нашего рынка в долларах и евро. Не важно, какой там курс рубля за окном. Главное — циферки прибыли в отчетах, выраженные в американской или европейской валюте. Во многом из-за этого росийские цены на автомобили в последние годы были просто «конскими» — особенно на модели, импортируемые из-за рубежа.
Когда началась коронавирусная эпопея с дефицитом автомобилей, иностранцы в конец обнаглели и начали «ломить» совсем уж несусветную долларо-евровую маржу с российских покупателей. Но вот наступили новые времена и с началом СВО из России отвалили «европейцы» с «японцами» и остатками «американцев». Фактически остались только китайские автопроизводители.
Казалось бы — ура: прощай империалистически-санкционный «бакс», здравствуй дружеский юань! А вот и ничего подобного. Китайцы в массе своей, как выяснилось, предпочитают доллары в расчетах. Да что там о китайцах говорить, когда даже российская таможня до сих пор высчитывает пошлины в недружественных евро!
Как бы то ни было, но по факту внутрироссийские цены на ввозимые в страну как новые, так и подержанные иномарки оказались сейчас привязаны к доллару. Как, впрочем, и стоимость комплектующих из Китая и других стран, вовсю использующих наши автозаводы для сборки вроде как отечественных моделей. К чему это все сказано? А к тому, что в США вот-вот начнется крайне масштабная финансовая коллизия. Там, если кто не в курсе, на днях «дала дуба» парочка банков среднего звена.
В основном потому, что финансисты держали деньги клиентов в американских государственных бумагах, проценты по которым в последнее время стали приносить мало прибыли — из-за действий самой американской Федеральной резервной системы (ФРС). Банчишкам резко стало нечем платить вкладчикам. Как выяснилось, аналогичная проблема (в разной степени критичности) стоит практически перед всеми банками США.
Чтобы решить эту тотальную «засаду с баблом» у местных банкиров, все та же ФРС намерена выдать им порядка 2 триллионов долларов. По крайней мере, именно об этом пишет Вloomberg. Для справки: весь бюджет США на 2023 год умещается в 1,7 триллионов! То есть ФРС фактически собралась «напечатать» гигантскую гору ничем не обеспеченных «фантиков».
Которые немедленно вольются в мировую экономику и обесценят доллар. Для российского бюджета выгоден текущий курс американской валюты к рублю и поэтому отечественные монетарные власти будут держать его на таком уровне. Но при этом какой-нибудь китайский кроссовер через некоторое время будет стоить в долларах заметно дороже — ведь долларовые цены на комплектующие для него и вообще сырье вырастут вслед за обесцениванием американской валюты.
В совокупности эти факторы приведу к следующему: рублевые цены в России на абсолютно весь импортный товар, за который рассчитываются в долларах, подскочат. Это сейчас цены на машины в автосалонах кажутся нам непомерными. А через несколько месяцев они имеют все шансы стать значительно выше. И все из-за американцев, решающих свои внутриэкономические проблемы за счет всего остального мира!