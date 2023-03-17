Как запад убивает автомобильную индустрию, имитируя ее спасение

А по прогнозам экспертов ABB Robotics, список взбунтовавшихся автокомпаний скоро пополнят и остальные. Неужели представители автомобильного бизнеса, наконец, прозрели? Похоже на то.

Ведь по мнению ряда европейских топ-менеджеров, Калифорния и прочие американские штаты, заболевшие утопической идеей избавить планету от авто с двигателями внутреннего сгорания, попросту рассчитывают подмять под себя рынок. Который, впрочем, уже давно окучивают вездесущие китайцы, заставившие, в частности, представителей французского автопрома обратиться к властям с просьбой предоставить дополнительные субсидии.

Правда, дальше обсуждений дело пока так и не пошло. И не факт, что пойдет, ибо настырные противники ДВС не намерены отказываться от денег вопреки массовым возмущениям. Причем идеологов от ЕС, танцующих под дудку США, не беспокоят ни ожидаемая нехватка сырья для производства тех же аккумуляторных батарей, ни перераспределение средств на новые разработки в условиях загибающихся, но все еще актуальных старых. Да что там говорить, если никуда не деться и от ограничений по мощности электросетей! Но, как уже было сказано, проблемы индейцев шерифа не волнуют.