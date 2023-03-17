Как запад убивает автомобильную индустрию, имитируя ее спасение

Пока коллективный Запад массово навязывает миру «зеленые» технологии, маскируя под заботу об окружающей среде колоссальный «распил» денег налогоплательщиков, концерны и игроки автобизнеса массово бьют тревогу.
Так, согласно отчету Automotive Manufacturing Solutions, немецкие автостроители один за другим начали отказываться от идеи подобных разработок, которые наносят непоправимый ущерб автомобильной отрасли, и без того страдающей от затянувшегося мирового кризиса.
Помимо Германии свое возмущение стали проявлять их итальянские коллеги. Причем в позу встают целыми альянсами, вобравшими в себя россыпь различных марок. Речь, как не трудно догадаться, идет и о VAG, и о Stellantis.
А по прогнозам экспертов ABB Robotics, список взбунтовавшихся автокомпаний скоро пополнят и остальные. Неужели представители автомобильного бизнеса, наконец, прозрели? Похоже на то.
Ведь по мнению ряда европейских топ-менеджеров, Калифорния и прочие американские штаты, заболевшие утопической идеей избавить планету от авто с двигателями внутреннего сгорания, попросту рассчитывают подмять под себя рынок. Который, впрочем, уже давно окучивают вездесущие китайцы, заставившие, в частности, представителей французского автопрома обратиться к властям с просьбой предоставить дополнительные субсидии.
Правда, дальше обсуждений дело пока так и не пошло. И не факт, что пойдет, ибо настырные противники ДВС не намерены отказываться от денег вопреки массовым возмущениям. Причем идеологов от ЕС, танцующих под дудку США, не беспокоят ни ожидаемая нехватка сырья для производства тех же аккумуляторных батарей, ни перераспределение средств на новые разработки в условиях загибающихся, но все еще актуальных старых. Да что там говорить, если никуда не деться и от ограничений по мощности электросетей! Но, как уже было сказано, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Согласно проведенному анализу, 26% специалистов автомобильной отрасли не видят будущего в электрокарах ввиду отсутствия полноценной зарядной инфраструктуры. А 17% считают электрические технологии провальными с точки зрения извлечения прибыли из-за дороговизны подобного вида транспорта.
Но куда интереснее тот факт, что без малого 60% игроков рынка, принявших участие в масштабном исследовании, откровенно сомневаются в возможности отказа от машин с традиционными ДВС. Да и зачем ломать поставленный на рельсы бизнес, если он и так страдает от текущих катаклизмов, начиная от никуда не девшегося дефицита полупроводников и заканчивая глобальными экономическими проблемами, связанными с геополитической ситуацией.
Не зря же 18% представителей автосферы прямо заявили о том, что обреченные на провал нововведения попросту уничтожат и бизнес-процессы, и автомобильную индустрию целиком. По их мнению, заданная «хитровыгнутыми» «зелеными» пропагандистами цель никогда не будет реализована. Хотя 11% участников исследования допускают переход населения Земли на экологически чистый транспорт, но не раньше, чем через 20 лет.