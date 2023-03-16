Паршивая техника: на каких автомобилях украинские боевики бегут из Артемовска

Боевики вынуждены бросать в городской черте Артемовска и его пригородах различные транспортные средства: как военные, так и гражданские. Судя по видео, которое публикует Telegram-канал RVvoenkory, только на одной дороге бандеровцы оставили кроссовер Kia Sportage первого поколения, старенькие «Жигули», а также два внедорожника, напоминающих Mitsubishi Pajero и UAZ Patriot.
Это и понятно. Весенняя распутица превратила трассы в грязные колейные направления. По таким даже рамные полноприводные «проходимцы» с приличным дорожным просветом не проедут. Вот они и вязнут, становясь легкой добычей для российской артиллерии.
Нередко ВСУ используют и пикапы, приспособленные под военные нужды. На различных фото можно видеть Mitsubishi L200 и Ford F−150. Кстати, сами американцы последний называют «паршивым». Такие полугрузовики застревают в грязи еще быстрее. Ведь, по сути, это те же внедорожники, только тяжелые, потому что в кузове, как правило, стоит крупнокалиберный пулемет или что-то подобное.
Подводят и довольно современные западные бронемашины. Так, несколько месяцев назад Финляндия передала укронацистам партию бронетранспортеров Sisu XA−180. Сейчас известно об уничтожении нескольких таких «коробочек», а одна даже стала трофеем. Эксперты говорят о том, что у XA−180 слабы и защита, и огневая мощь. Так что количество уничтоженных Sisu будет только расти. А ведь у «финна» все шесть колес ведущие, а первые четыре могут поворачивать. То есть он должен быть довольно проходимым.
Немало в украинских войсках американских MaxxPro и HMMWV (Хаммер), а также британских Husky TSV. Их объединило одно: ограниченная пригодность для нынешних условий. К этим изделиям западной военщины были претензии в начале кампании, а теперь их недостатки и вовсе вскрылись во всей красе.
Не легче в украинском черноземе и турецким Kirpi. На видео, которое сегодня публикует «Российская газета», видно, что броневик пытаются вытащить из грязи целых четыре трактора. И это у них не особо получается. Дело в том, что машина с неплохой противоминной защитой предназначена для патрулирования, но по хорошим дорогам. На бездорожье же полноприводник, как видим, ждут проблемы.
Гораздо лучше проявляет себя бывшая советская техника, такая как БМП−2. Скажем, солдаты 93-ей бригады ВСУ довольно быстро удирают на ней через малоэтажную застройку пригородов Артемовска: так легче спрятаться от беспилотников и артиллерии.