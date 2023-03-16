Паршивая техника: на каких автомобилях украинские боевики бегут из Артемовска

Боевики вынуждены бросать в городской черте Артемовска и его пригородах различные транспортные средства: как военные, так и гражданские. Судя по видео, которое публикует Telegram-канал RVvoenkory, только на одной дороге бандеровцы оставили кроссовер Kia Sportage первого поколения, старенькие «Жигули», а также два внедорожника, напоминающих Mitsubishi Pajero и UAZ Patriot.

Это и понятно. Весенняя распутица превратила трассы в грязные колейные направления. По таким даже рамные полноприводные «проходимцы» с приличным дорожным просветом не проедут. Вот они и вязнут, становясь легкой добычей для российской артиллерии.

Нередко ВСУ используют и пикапы, приспособленные под военные нужды. На различных фото можно видеть Mitsubishi L200 и Ford F−150. Кстати, сами американцы последний называют «паршивым». Такие полугрузовики застревают в грязи еще быстрее. Ведь, по сути, это те же внедорожники, только тяжелые, потому что в кузове, как правило, стоит крупнокалиберный пулемет или что-то подобное.