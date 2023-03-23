Корейцы официально представили новый Hyundai Solaris: первое знакомство

​Примечательно, что крутилки климат-контроля одновременно являются и регулировкой настроек мультимедийной системы. Решение, надо признать, крайне любопытное, а главное — удобное.

Что касается умной электроники, то для бюджетного седана опцион оказался до неприличия насыщенным. Тут вам и адаптивный круиз, и ассистент автоматического торможения, и индикатор контроля за удержанием в полосе движения, а также многое другое.

Изменениям подверглась и силовая линейка, представленная 1,5-литровым «турбо» с отдачей в 160 сил и младшим атмосферником аналогичного объема о 115 «лошадях». Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика» или «мокрый» шестиступенчатый «преселектив».

Первая партия автомобилей уже сошла с конвейера индийского завода. Что ж, ждем появления Hyundai Solaris и в России. Вот только не факт, что дождемся. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял.