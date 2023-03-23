Корейцы официально представили новый Hyundai Solaris: первое знакомство

Премьера новинки состоялась в Индии, как на одном из развивающихся рынков, где корейцы регулярно запускают бюджетные модели. Дизайн Solaris перекликается с космической концепцией минивэна Staria, что не делает его хуже — скорее, наоборот. Седан получился приятно эксцентричным и притягательным.
Колесная база авто растянулась на 70 мм, увеличились и габариты: в длину — на 130 мм, в ширину — на 36 мм.
В салоне — «бомба»! Его украшают два многоцветных экрана с сенсорным интерфейсом, стильный двухспицевый руль, а венчает картину амбиентная подсветка, чья гамма насчитывает 64 всевозможных оттенка. Интерьер примерил на себя более качественные материалы отделки в различных комбинациях.
Примечательно, что крутилки климат-контроля одновременно являются и регулировкой настроек мультимедийной системы. Решение, надо признать, крайне любопытное, а главное — удобное.
Что касается умной электроники, то для бюджетного седана опцион оказался до неприличия насыщенным. Тут вам и адаптивный круиз, и ассистент автоматического торможения, и индикатор контроля за удержанием в полосе движения, а также многое другое.
Изменениям подверглась и силовая линейка, представленная 1,5-литровым «турбо» с отдачей в 160 сил и младшим атмосферником аналогичного объема о 115 «лошадях». Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика» или «мокрый» шестиступенчатый «преселектив».
Первая партия автомобилей уже сошла с конвейера индийского завода. Что ж, ждем появления Hyundai Solaris и в России. Вот только не факт, что дождемся. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял.