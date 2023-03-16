Почему на популярных в России китайских авто в Китае никто не ездит

По итогам минувшего года в Поднебесной было реализовано 23 000 000 автомобилей. Причем китайских в их числе оказалось неприлично мало. Пожалуй, лишь за редким исключением в виде электромобильчика Wuling Hongguang Mini EV, кроссовера BYD Song Plus и паркетника Haval H6, который занял лишь девятое место в ТОП−10 самых покупаемых в Китае легковушек.
Согласно отчету Car Industry Analysis, аборигены отдают предпочтение японским и немецким моделям, включая Nissan, Toyota и Volkswagen. Что ж, красиво жить не запретишь! Тем более, что по менталитету китайцы отчасти похожи на россиян, которые относятся к отечественному автопрому пренебрежительно, приобретая родную продукцию лишь из-за недостатка денег на покупку чего-то более приличного.
В крупных мегаполисах КНР достаточно сложно увидеть местную «повозку». Даже таксисты, и те раскатывают на немецких Volkswagen, корейских Hyundai и американских Buick. Хотя в регионах, как, впрочем, и у нас, по дорогам ездят видавшие виды локальные машины, включая изделия канувшего в Лету Lifan.
Учитывая тот факт, что «поднебесные» бренды стали выпускать более сносного качества автомобили всего несколько лет назад, местные автолюбители до сих пор неохотно верят в их надежность. Тем более, что в большинстве своем привыкли к эксплуатации проверенных опытом машин. Кстати, наиболее популярным типом кузова в Китае считаются седаны. Причем среднего класса и практически всегда с автоматической коробкой передач.
В крупных городах активным спросом пользуются бизнес-седаны, и чаще всего — в удлиненных версиях, изготовленных производителями специально для местного рынка. А вот универсал или хетчбэк — явление крайне редкое. Собственно, как и огромный рамный внедорожник. Зато достаточно минивэнов, что, впрочем, неудивительно — большой, практичный автомобиль с достойной управляемостью. Опять же, эту нишу практически целиком и полностью подмял под себя заокеанский Buick.
Куда больше на китайских дорогах разножанровых кроссоверов, включая электрические и гибридные. Сегмент SUV здесь является вторым по востребованности у автовладельцев после упомянутых выше седанов. При этом полный привод популярностью не пользуется.
Импортные бренды из года в год наращивают свое присутствие в Китае, ставшем самым крупным автомобильным рынком на планете, хотя периодически и демонстрируют падение продаж. Правда, локальные марки «проседают» гораздо сильнее, отдавая все большую долю автосектора страны иностранцам.
Между тем, экспорт китайских машин стремительно набирает обороты. В той же Европе местные концерны начали просить у властей дополнительные субсидии, дабы не потерять бизнес в условиях мирового кризиса и перманентной атаки азиатов. Ну, а про активное нападение «поднебесных» брендов на Россию вы, в общем-то, и так знаете. За несколько месяцев они вплотную подобрались к непотопляемому лидеру в лице отечественной LADA и, судя по всему, на этом не остановятся.
Ведь, как уже было сказано, менталитет русского человека схож с китайским, а значит вместо «Лады» будем выбирать иномарки. Тем более, что грядущие премьеры, заготовленные ребятами из КНР, обещают быть еще более качественными, а главное — недорогими.