Почему на популярных в России китайских авто в Китае никто не ездит

По итогам минувшего года в Поднебесной было реализовано 23 000 000 автомобилей. Причем китайских в их числе оказалось неприлично мало. Пожалуй, лишь за редким исключением в виде электромобильчика Wuling Hongguang Mini EV, кроссовера BYD Song Plus и паркетника Haval H6, который занял лишь девятое место в ТОП−10 самых покупаемых в Китае легковушек.

Согласно отчету Car Industry Analysis, аборигены отдают предпочтение японским и немецким моделям, включая Nissan, Toyota и Volkswagen. Что ж, красиво жить не запретишь! Тем более, что по менталитету китайцы отчасти похожи на россиян, которые относятся к отечественному автопрому пренебрежительно, приобретая родную продукцию лишь из-за недостатка денег на покупку чего-то более приличного.

В крупных мегаполисах КНР достаточно сложно увидеть местную «повозку». Даже таксисты, и те раскатывают на немецких Volkswagen, корейских Hyundai и американских Buick. Хотя в регионах, как, впрочем, и у нас, по дорогам ездят видавшие виды локальные машины, включая изделия канувшего в Лету Lifan.