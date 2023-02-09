5 новейших японских кроссоверов на российском рынке

NISSAN KICKS
Эту новинку, к слову, некогда обещали привезти к нам официально, планируя заменить морально устаревший Nissan Terrano. Не случилось. Что ж, левую дорожку никто не отменял. А потому — встречайте: «Кикс» собственной персоной. Компактный кроссовер, построенный вокруг модели Micra, стал преемником Nissan Juke, но в отличие от последнего заполучил куда более привлекательную внешность.
Кроме того, автомобилю достались камеры кругового обзора, «музыка» от Bose, датчики дождя, света, парковки и давления в шинах, а также климат-контроль, «кожа-рожа» и подогревы всего и вся. Что до начинки, то новинка комплектуется — на выбор — бензиновыми движками объемом 1,5 и 1,6 литра. Коробка передач — «механика», либо вариатор. Привод — строго на передок.
Цена: от 2 000 000 рублей.
TOYOTA RUSH
Этот автомобиль, как помесь кроссовера и минивэна, может стать прекрасной альтернативой Toyota RAV4, пользующегося невероятной популярностью в нашей стране. Да, он заднеприводный, слабее в мощности и скуднее в оснащении, но зато с семью посадочными местами, а главное — дешевле.
В движение Rush приводится 105-сильным атмосферником, погоняемым традиционным (читай — вечным) гидромеханическим «автоматом». Среди «плюшек» стоит отметить наличие кожаного салона, мультимедиа-систему с экраном диагональю 7 дюймов, функцию бесключевого доступа и полный, что называется, электропакет.
Цена: от 2 000 000 рублей.
MAZDA CX−50
Новенькая Mazda CX−50, наделавшая немало шума еще до официального старта продаж, приехала к нам с безальтернативным мотором о 212 «лошадях». Коробка передач — шестискоростной «автомат», раскидывающий крутящий момент по обеим осям. Автомобиль, превзошедший по габаритам популярную Mazda CX−5, ушел вперед и по оснащению.
Так, по умолчанию новинка располагает адаптивной LED-оптикой, умным круиз-контролем, раздельным климатом, камерой заднего вида, люком и целой россыпью систем безопасности. В частности, функцией слежения за полосой следования, мониторингом объектов в «мертвых» зонах, а также умением распознавать дорожные знаки и препятствия на пути.
Цена: от 4 500 000 рублей.
ACURA MDX
Любителям японского премиума посвящается — новое поколение Acura MDX, которую везут к нам даже не из Страны восходящего солнца, а из Канады. Уже в базовом варианте исполнения «хондовский» люкс напичкан — мама, не горюй! Помимо увесистого букета опций комфорта и систем безопасности, в автомобиле найдутся раздельный климат, ионизатор воздуха, амбиентная подсветка, адаптивный круиз и прочие «ватрушки».
За технику тоже не стыдно. Под капотом кроссовера разместился 3,5-литровый атмосферник, выдающий с заявленного объема 290 сил «дури». Привод, естественно, полный. Впрочем, если и этого вам покажется мало, есть в арсенале и спортивная версия Type S с могучим V6 мощностью 355 «жеребцов».
Цена: от 6 500 000 рублей.
MITSUBISHI AIRTREK
А это наш вам бонус. Но если вы думаете, что сей компактный кроссовер — исключительное творение рук мастеров Mitsubishi, то сильно ошибаетесь. Им плотно помогали ремесленники из китайского GAC, которые внедрили в автомобиль двухъярусный центральный тоннель, кучу продвинутых «примочек» и диодную оптику.
Кстати, машина едет не на «горючке», а от электричества, за что несет ответственность электромотор мощностью 184 л. с. Без дополнительной зарядки японо-китайский «аппарат» способен преодолеть свыше 600 километров пути. Недурно. Да и внешность авто призвана заострить на себе внимание соседей по потоку.
Цена: от 4 000 000 рублей.