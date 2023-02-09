5 новейших японских кроссоверов на российском рынке

NISSAN KICKS

Эту новинку, к слову, некогда обещали привезти к нам официально, планируя заменить морально устаревший Nissan Terrano. Не случилось. Что ж, левую дорожку никто не отменял. А потому — встречайте: «Кикс» собственной персоной. Компактный кроссовер, построенный вокруг модели Micra, стал преемником Nissan Juke, но в отличие от последнего заполучил куда более привлекательную внешность.

Кроме того, автомобилю достались камеры кругового обзора, «музыка» от Bose, датчики дождя, света, парковки и давления в шинах, а также климат-контроль, «кожа-рожа» и подогревы всего и вся. Что до начинки, то новинка комплектуется — на выбор — бензиновыми движками объемом 1,5 и 1,6 литра. Коробка передач — «механика», либо вариатор. Привод — строго на передок.

Цена: от 2 000 000 рублей.