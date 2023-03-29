Cамые беспроблемные трехлетние кроссоверы в России

Пользующиеся большим авторитетом специалисты Consumer Reports изучили отзывы владельцев полноразмерных кроссоверов трех лет отроду, определив из них самые удачные, как с точки зрения эксплуатационных характеристик, так и по части комфорта и безопасности.
Справедливости ради следует отметить, что «трехлетки» в большинстве своем сохраняют потребительские свойства нового автомобиля, а упомянутого срока эксплуатации вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы, насколько оправдывает автомобиль заявленное производителем качество и показатели надежности.
Так, одним из самых крепких кроссоверов эксперты назвали японскую Mazda CX−9, которая не досаждает своим хозяевам регулярными проблемами в ходе ежедневного использования. Потребители хвалят автомобиль за низкий уровень расхода топлива, а также эргономику салона и хорошую управляемость, зачастую несвойственную для больших SUV. Что ж, «Мазда» действительно умеет радовать водителя, хотя и пассажиры нередко страдают в машине «морской болезнью», а еще жалуются на недостаточное освещение на «галерке».
Не менее прочным оказался корейский Hyundai Santa Fe, который вызвал массу положительных отзывов благодаря удобной компоновке салона, достойному рулевому управлению и тяговитому, но вместе с тем экономичному силовому агрегату. Корейцы давно делают большие и очевидные прыжки вперед, создавая продукцию, ориентируясь на лучшие мировые образцы. Хотя и огрехов тот же «Санта Фе» отнюдь не лишен. К примеру, собственники авто частенько выражают недовольство из-за чрезмерно быстро царапающегося пластика в салоне и неприятной раскачки, которую испытывают седоки на заднем ряду. Также владельцы отмечают уязвимость лакокрасочного покрытия к «пескострую».
Помимо прочего, участники исследования назвали завидные показатели комфорта в японских Honda Pilot, Acura MDX и Toyota Highlander. С этим, впрочем, нельзя не согласиться, учитывая, что изначально упомянутые модели проектировались специально для североамериканского рынка, где плавность хода является одним из ключевых факторов при выборе автомобиля. Как, собственно, и «двухпедальная» трансмиссия.
А вот насчет отменной шумоизоляции мы бы поспорили. Равно как и по поводу практичности интерьера, обделенного современным интерфейсом и «попахивающего» откровенным архаизмом. А мультимедийная система и вовсе раздражает перегруженностью меню с его посредственным откликом и графическим оформлением. Не зря же ни одна из этих моделей не вошла в ТОП−10 самых лучших автомобилей 2023 года, который, к слову, также был составлен экспертами Consumer Reports.