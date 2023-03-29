Cамые беспроблемные трехлетние кроссоверы в России

Пользующиеся большим авторитетом специалисты Consumer Reports изучили отзывы владельцев полноразмерных кроссоверов трех лет отроду, определив из них самые удачные, как с точки зрения эксплуатационных характеристик, так и по части комфорта и безопасности.

Справедливости ради следует отметить, что «трехлетки» в большинстве своем сохраняют потребительские свойства нового автомобиля, а упомянутого срока эксплуатации вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы, насколько оправдывает автомобиль заявленное производителем качество и показатели надежности.

Так, одним из самых крепких кроссоверов эксперты назвали японскую Mazda CX−9, которая не досаждает своим хозяевам регулярными проблемами в ходе ежедневного использования. Потребители хвалят автомобиль за низкий уровень расхода топлива, а также эргономику салона и хорошую управляемость, зачастую несвойственную для больших SUV. Что ж, «Мазда» действительно умеет радовать водителя, хотя и пассажиры нередко страдают в машине «морской болезнью», а еще жалуются на недостаточное освещение на «галерке».