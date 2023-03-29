Господу помолимся: летящему в пропасть авторынку России пообещали скорый взлет

Российский авторынок изменился до неузнаваемости. Производство «обнулилось», структура поменялась, продажи упали ниже плинтуса, а цены взлетели до космических высот. Даже ежу понятно, что дело — дрянь.

Однако свет в конце тоннеля все-таки есть. Точнее, будет. Если, конечно, его зажгут российские власти, вроде бы уже доставшие из карманов спички. Да, факт остается фактом: стабилизироваться рынок без помощи правительства и регуляторов не сможет. Как и прекратить стагнацию без активной локализации сборочных процессов.

Впрочем, производство худо-бедно мы уже раскачали, наладили окольными путями поставки комплектующих и даже породили целую россыпь свежеиспеченных брендов. Но массовый потребитель от активности игроков рынка пока ничего так и не ощутил. Ни государственных дотаций, ни тотального падения цен… В общем, ничего. За исключением временно организованной программы льготного автокредитования, затронувшей лишь мизерный сегмент представленных на рынке авто, и точечного снижения прайсов на отдельно взятые модели.