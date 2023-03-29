Господу помолимся: летящему в пропасть авторынку России пообещали скорый взлет

Российский авторынок изменился до неузнаваемости. Производство «обнулилось», структура поменялась, продажи упали ниже плинтуса, а цены взлетели до космических высот. Даже ежу понятно, что дело — дрянь.
Однако свет в конце тоннеля все-таки есть. Точнее, будет. Если, конечно, его зажгут российские власти, вроде бы уже доставшие из карманов спички. Да, факт остается фактом: стабилизироваться рынок без помощи правительства и регуляторов не сможет. Как и прекратить стагнацию без активной локализации сборочных процессов.
Впрочем, производство худо-бедно мы уже раскачали, наладили окольными путями поставки комплектующих и даже породили целую россыпь свежеиспеченных брендов. Но массовый потребитель от активности игроков рынка пока ничего так и не ощутил. Ни государственных дотаций, ни тотального падения цен… В общем, ничего. За исключением временно организованной программы льготного автокредитования, затронувшей лишь мизерный сегмент представленных на рынке авто, и точечного снижения прайсов на отдельно взятые модели.
Между тем, эксперты аудиторской компании «Б1» уверены в том, что уже через полтора года российский авторынок покажет ощутимый взлет. Согласно прогнозам, в 2025 году у нас будет реализовано более 1 500 000 легковушек, а еще через пару-тройку лет объемы продаж превысят 1 700 000 единиц. Прежде всего, благодаря беспрепятственному ввозу в страну всех необходимых комплектующих и, собственно, самих автомобилей, а также 60-процентной локализации производства. Все это сведет на нет образовавшийся дефицит, пусть и сдобренный искусственным ажиотажем, а также вызовет естественные реакции в конкурентной среде, что положительно скажется на ценообразовании.
По прогнозам Минпромторга, до конца 2023 года на российском авторынке будет продано 960 000 единиц четырехколесной техники, хотя независимые эксперты считают, что эти цифры слишком преувеличены — в лучшем случае удастся реализовать около 630 000 машин.
Кроме того, автостроителей по велению Владимира Путина обяжут сосредоточиться не только на дорогостоящей высокомаржинальной продукции, но и на массовом сегменте, навязывая конкуренцию и «поднимая» автопарк. Наряду с отечественным АВТОВАЗом по данному пути уже пошли китайские производители, стимулирующие к действиям и покупателей, и продавцов. А это, в частности, по подсчетам аудиторов должно в ближайшей пятилетке привести автомобильный сектор страны к показателям 2021 года, когда было реализовано немногим больше 1 600 000 машин. Если, конечно, нахождению баланса между спросом и предложением не помешают качели курсов валют, от которых напрямую зависят любые бизнес-процессы, и финансовые сложности США. А они, скорее всего, помешают. Причем уже этой осенью. Аминь.